Mooi setje: John zong over Sophietje en Sophie zong over Johnny

Ik ben stapeldol op Johnny, Jumping Johnny,

als hij bij de jukebox swingt.

Johnny, Sophie van Kleef (1965)

The Beatles en The Rolling Stones domineren de hitlijsten als in 1965 een meisje als een lentesymfonie zich brutaal tussen de wereldsterren in wringt: Sophietje, ‘de mooiste van de mooiste’. Op een Amsterdams terras drinkt ze ranja, met een rietje.

Heel Nederland drinkt met haar mee. Op verzoek van de Haagse zanger Johnny van Leeuwarden, beter bekend als Johnny Lion, is ze geportretteerd door Gerrit den Braber, een tekstschrijver die eerder met Spiegelbeeld de carrière van Willeke Alberti een flinke zet heeft gegeven.

Bijna een half jaar staat Sophietje in de Top 40. Voor een Nederlandse versie van Fröken Fräken, een internationale hit van de Zweedse popgroep Sven-Ingvars, had Den Braber aanvankelijk een lollige tekst in gedachten, met als eerste zin ‘Ik ben blij met Bolle Bertha’. Het loopt anders. Johnny Lion wil zijn reputatie als beatzanger niet vermorzelen en stelt voor dat zijn vriendin Sophie de hoofdrol zal krijgen.

Met Sophietje slaat Johnny Lion een onverwacht zijpad in, achteraf heeft hij er gemengde gevoelens over. Hij is de voorman van The Jumping Jewels en een tieneridool. Als The Jumping Jewels de Shadows zijn, is hij Cliff Richard.

En dan is daar plotseling een zoete Nederlandstalige hit, een vrolijke ode aan zijn eigen vriendin, fotomodel en modeontwerpster Sophie van Kleef (1940). Sophietje brengt haar met een klap onder de aandacht van een groot publiek. Overal waar ze komt wordt haar naam in één adem genoemd met ranja, en een rietje. (Johnny Lion, járen later en een tikje knorrig: ‘Ze dronk geen ranja, ze zoop.’)

Sophie van Kleef profiteert optimaal van haar plotselinge bekendheid. Met de naam van haar boetiek in de Oude Leliestraat in Amsterdam, Sophie en Johnny, speelt ze in op de hype. Het startkapitaal in 1966 is 6.000 gulden, geld dat het stel heeft overgehouden aan Sophietje.

Dat is een meevaller, maar haar talent is groot, als model én als ontwerpster. Sophie en Johnny verkoopt kleding aan binnen- en buitenlandse sterren als Willeke Alberti, Corry Brokken, Anneke Grönloh, Marianne Faithfull en Cher. Op zaterdagen staan er lange rijen voor de boetiek.

Na het succes van Sophietje gaat ook Sophie van Kleef in 1965 de studio in. Een opmerking van Herman Stok, de presentator van de jongerenprogramma’s Tijd voor teenagers en Top of Flop, motiveert haar om zelf ook een ode op te nemen, Johnny, óók op de melodie van Fröken Fräken.

Het resultaat is een wonderlijke curiositeit. ‘Ik had nog nooit van mijn leven gezongen, ook thuis niet, maar ik vond het zo’n leuk idee en in twee uur stond het liedje erop’, zegt ze in De Telegraaf. ‘Ik zing zo slecht dat ik na een tijdje zei: als we er nog langer mee doorgaan, helpt dat niets, ik kan niet beter’.

Sophie van Kleef en Johnny Lion, de Sylvie Vartan en Johnny Hallyday van de Lage Landen, gaan in 1970 uit elkaar. Ze sluiten hun boetiek, de jaren zestig zijn voorbij.

