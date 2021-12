Mooi portret van Fernanda Willekes MacDonald, een vrouw die luid en duidelijk in opstand kwam tegen haar lot ★★★☆☆

Lidy Nicolasen Beeld David Finato

Natuurlijk zou ze een keer trouwen, daar twijfelde ze niet aan, maar wat moest ze op een kostschool leren? Op een huishoudschool? Waarom mochten jongens zoveel meer studeren dan meisjes? Fernanda Willekes MacDonald laat haar moeder luid en duidelijk merken dat ze het er niet mee eens is, als ze op haar 15de naar een kostschool in Duitsland wordt gestuurd. Het onrecht dat haar en menig ander meisje uit een gegoede familie aan het begin van de 20ste eeuw werd aangedaan, kwam neer op: vergeet dat je hersens hebt en richt je op een toekomst als welgemanierde moeder-de-vrouw.

Fernanda weigerde zich daarbij neer te leggen, ook omdat ze wist dat het anders kon. In de vrijzinnige familie van haar vader, die dominee was, mochten meisjes wel naar het gymnasium en studeren. Maar haar vader was nog voor haar geboorte overleden en haar streng protestantse moeder, van wie ze het enige kind was, moest van die moderne fratsen niets hebben. Dus ging Fernanda naar de kostschool die ook haar moeder had bezocht.

Levensverhaal van een rebelse vrouw

Fernanda zou haar opstandigheid, haar neiging zich direct uit te spreken en haar weigering hindernissen uit de weg te gaan haar hele leven niet meer kwijtraken. Reden voor journalist en schrijver Lidy Nicolasen, daartoe benaderd door een dochter van Fernanda, het levensverhaal van deze rebelse vrouw uit te puzzelen aan de hand van brieven, dagboeken en gesprekken met haar kinderen. Het resulteerde in Een onverschrokken leven, dat een mooi inkijkje biedt in hoe een vrouwen­leven er zo’n honderd jaar geleden geacht werd uit te zien en hoe lastig het was daaraan te ontsnappen.

Aan haar overbezorgde moeder, die waakte over iedere stap die Fernanda zette, kon ze maar op één manier ontkomen: door te trouwen. Ze koos voor Barend, een redelijk verlichte dominee die ze al lang kende en die haar aanbad. Maar meteen na de eerste huwelijksnacht, die ze volslagen blanco inging, besefte ze dat het nog een hele toer kon worden om zich in dit huwelijk vrij te voelen. Toch gaat het een tijdlang redelijk. Twee kinderen brengen geluk en haar tot dan toe vaag gevoelde besef van een andere, op vrijheid gebaseerde wereld krijgt vorm als Barend en zij de deuren van hun pastorie in Deurne openen voor de Bond van Christen-Socialisten. Hun idealen – pacifisme, emancipatie, socialisme, het vrije huwelijk – leren Fernanda dat dit haar richting is.

Echt verliefd

Het volgen van deze idealen – die, schrijft ze, haar ‘ziel doortintelen’ – was misschien genoeg geweest om het met Barend te redden. Maar dan hadden ze niet ook de deuren moeten openen voor Hiang, een Chinees uit Nederlands-Indië die in Nederland studeerde. Ze leert wat echt verliefd zijn betekent, dat een ander leven mogelijk is en dat Barend toch wat minder in het vrije huwelijk geloofde dan zij in haar naïviteit had gehoopt. En daarmee strandt hun huwelijk. Ze trouwt met Hiang, krijgt nog twee kinderen en vertrekt met hen naar Indië. Daar zal ze zich onvermoeibaar, en vaak ten koste van haar eigen gezondheid, blijven inzetten voor vrouwenemancipatie en het verzachten van het leed van de armen.

Het opstandige kind dat Fernanda was, de haat-liefdeverhouding met haar moeder, de ontluisterende huwelijksperikelen, het verloren juridische gevecht om haar kinderen en de ontwikkeling van haar idealen heeft Nicolasen mooi en invoelbaar beschreven.

Jammer is dat de auteur in het deel over de periode in Nederlands-Indië – met de Tweede Wereldoorlog, de Japanse bezetting, de chaos van de bloedige Bersiap-periode en de ‘politionele acties’ – wel erg veel vaart maakt. De gebeurtenissen in het persoonlijke leven van Fernanda buitelen over elkaar heen, waardoor de vrouw die ze werkelijk was op afstand blijft.

Maar dat ze tot het einde van haar leven een onverschrokken vrouw was, met misschien soms weinig oog voor de gevoelens van anderen, maakt Nicolasen helemaal waar.

Beeld Balans

Lidy Nicolasen: Een onverschrokken leven – De vele hartstochten van Fernanda Willekes MacDonald. Balans; 272 pagina’s; € 21,99.