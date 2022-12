Mooi om Keren Leiman zo sterk te zien performen in deze theatrale solo ★★★★☆

Danseres Keren Leiman in ‘Live! Not To Be Missed. Touring Regionally’ van choreograaf Paxton Ricketts. Beeld Sjoerd Derine

Ze is in alles een tegenpool van Dolly Parton (74). Toch playbackt en zingt de Australische danseres Keren Leiman (28) jaloersmakend goed gedeelten uit een liveconcert van de wereldberoemde Amerikaanse countryzangeres. Tijdens Live! Not To Be Missed. Touring Regionally van het jonge Deens-Canadese choreografietalent Paxton Ricketts (28) draait het ook niet om Parton zelf, maar om de illusie van een opgewekt saamhorigheidsgevoel dat dit popicoon zo makkelijk oproept.

Leiman laat met grillige motoriek zien hoe flinterdun deze gefantaseerde samenhang is. Haar ledematen die (knap gecontroleerd) alle kanten opschieten visualiseren de harde tegenstellingen die schuilgaan achter de warm bezongen Dolly-dromen. Mooi om Leiman, sinds 2018 danseres bij Nederlands Dans Theater (NDT), zo sterk te zien performen in deze theatrale solo, die het tweede deel vormt van het drieluik Here We Live and Now ’22. Hierin werken het Haagse Korzo en het Nederlandse topdansgezelschap jaarlijks samen om jonge makers een kort werk te laten choreograferen. Ricketts excelleert met deze intrigerende solo waarin Leiman haar virtuoze motoriek voortdurend zelf saboteert.

Dansers Evelien Jansen en Justin Brown in ‘While You're Here - Tanten bo t’aki’ van choreograaf Faizah Grootens. Beeld Sjoerd Derine

Ook de Amerikaanse Spencer Dickhaus (32), in 2019 vertrokken bij NDT, doet het tegenovergestelde van wat je verwacht van zijn prachtdansers – naast Ricketts de Nederlandse Guido Dutilh, die de geblesseerde Dickhaus sterk vervangt. Om een wankele levensfase van schaamte en onzekerheid te verbeelden, danst het tweetal tijdens Recess als ontluikende jongens in te lange, slungelige lichamen. Ze klappen tegen muren, vloer en rondslingerende bakstenen. Recess komt na een lange aanloop wat te kort op stoom, maar intrigeert wel degelijk. Faizah Grootens (35) kiest in While You’re Here – Tanten bo t’aki voor een organisch, bijna synchroon ademend duet tussen Evelien Jansen en Justin Brown. De choreografie vol soepel golvende motoriek oogt mooi vloeiend, maar meer wrijving is welkom.