Mooi dat we muziek horen die zelden wordt gespeeld, maar dit Delft Chamber Music Festival biedt weinig kippenvel ★★☆☆☆

Baiba Skride (viool), Nino Gvetadze (piano) en Sebastian Klinger (cello) na afloop van het concert. Beeld Melle Meivogel

Het is 21.58 uur en de pauze op het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival is nog niet voorbij. Er staan nog drie stukken op het programma, met steeds weer een uitgebreid changement ertussen. Als een concert wat langer duurt is dat over het algemeen niet zo erg (waar voor je geld), maar de Van der Mandelezaal van het Prinsenhof, eigenlijk een overdekte binnenplaats, is nogal een broeikas. Als een uur later de laatste noten klinken van Mendelssohns Eerste pianotrio, heb je het stuk ofwel beleefd in een roes door de benauwdheid of vrijwel niet, want beland in een halve coma.

Verantwoordelijk voor de programmering is pianist Nino Gvetadze. Dit is haar eerste volledige editie. Wat direct opvalt, is de ‘Georgisering’. Ze heeft veel musici uitgenodigd uit haar geboorteland en laat veel muziek horen die een link heeft met Georgië. Zo speelt ze zelf op het openingsconcert het stuk Improvisatie & toccata (1962) van Nodar Gabunia (1933-2000), een notenrijke uiteenzetting die bij vlagen iets feeërieks heeft, maar de verwachtingen na de lezing van het programmaboek (‘direct herkenbare muzikale taal’, ‘ongelooflijk sfeervol’) niet echt waarmaakt.

Dat het programma vanavond onsamenhangend is, komt doordat ieder stuk verwijst naar een wél thematisch gerangschikt concert later in het festival. Als eerst horen we Haydns 53ste strijkkwartet door het Goldmund Quartet – verzorgde homogene klank, maar ook Haydn met appelwangetjes. Het Strijksextet in Bes van Ernö Dohnányi (Brahms-invloeden, Richard Straussiaans moduleertempo maar met wat belegen materiaal) is een jeugdwerk dat wel wat gemeen heeft met deze avond als geheel: het wil te veel zijn.

Dat we muziek horen die zelden wordt gespeeld, is een van de mooie dingen aan festivals als deze. Interessante keuze dus om twee liederen voor viool (Karolina Weltrowska) en piano (Ketevan Badridze) te programmeren van Augsta Holmès (1847-1903) – alleen overstijgen ze het salonkarakter nauwelijks. We willen zeker op zo’n openingsavond toch minstens één keer van onze stoel worden geblazen. Het enige kippenvelmoment komt voor rekening van Gwyneth Wentink, die ons er nog maar eens aan herinnert hoe goed zij harp kan spelen. Alleen is dat is dan toch vooral te danken aan de finesse van haar toon en haar timing, niet zozeer aan de fantasie van componist Ekaterina Walter-Kühne (1870-1930).

De Mendelssohn dan: het is eigenlijk verbazingwekkend dat zo’n stuk ondanks de hoeveelheid bewezen talent – Gvetadze deelt het podium met violist Baiba Skride en cellist Sebastian Klinger – zo grofstoffelijk wordt gebracht. Mendelssohn is geen componist waarbij zich een standaardopvatting heeft uitgekristalliseerd over hoe zijn muziek moet klinken, en dat is juist zo interessant: welke kant gaan we deze keer op? Helaas had dit alle schijn van musiceren op de automatische piloot. Maar misschien had de recensent te weinig zuurstof om de boel op waarde te schatten.