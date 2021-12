‘Monument’ is extraverte tegenhanger van het in juni verschenen ‘Terrain’ ★★★☆☆

Het Londense Portico Quartet, dat inmiddels is uitgedund tot duo, komt met hun tweede album in een half jaar tijd. Monument is de wat meer extraverte tegenhanger van het in juni verschenen Terrain. Daarop onderzochten Duncan Bellamy (drums) en Jack Wyllie (sax) in drie lange stukken de raakvlakken tussen jazz, ambient en minimal music. Nu spelen ze wat meer met melodie en harmonie.

Minimal music is altijd een belangrijke component geweest in de composities van Portico Quartet, dat ook hier het best op dreef is als Bellamy een klein motiefje op zijn hang (een percussie-instrument) eindeloos herhaalt, zoals in Warm Data. Met weinig wordt dan een fraaie spanningsboog opgebouwd waar Wyllie synths en elektronische strijkers omheen drapeert. Elders spint hij melodische draden op zijn sax die de muziek een beetje lostrekken uit het elektronische moeras waarin ze soms toch een beetje wegzakken.

De elektronische verkenningen van Portico Quartet zijn mooi, maar leiden ook op Monument niet tot echt opzienbarende vondsten. Boeiender wordt het als de saxofoon wat meer mag zijn dan alleen een sfeerinstrument.

Portico Quartet Monument Jazz ★★★☆☆ Gondwana/NEWS