Monika Helfer gaat op zoek naar een vader wiens leven meer dan genoeg stof biedt voor een roman

Niemand noemde zijn vader Vati – ‘papa’ in de Nederlandse vertaling – in het Oostenrijkse bergdorp waar Monika Helfer (1947) opgroeide, maar haar vader wilde het zo: Vati klonk stads en modern. Het klonk als iemand die hij wilde zijn maar nooit zou worden. Wie deze stugge, zwijgzame man dan wel was, probeert Helfer uit te zoeken in haar autobiografische roman Waar vader was. Het boek is ‘meer waargebeurd dan verzonnen’ aldus de ik-persoon.

Klinkt dat als de zoveelste zoektocht naar een verborgen familieverleden, overgoten met een comfortabel laagje fictie? Ja, maar Helfer doet méér met haar materiaal. Het leven van haar vader – van eenvoudige komaf, invalide geraakt in de oorlog, beheerder van een idyllisch herstellingsoord voor lotgenoten, van jongs af aan bezeten door een liefde voor boeken die hem bijna ruïneert – biedt genoeg stof voor een roman.

Zoeken naar verbanden

Maar meer dan om de anekdotes, opgedist met humor en detail, draait dit boek om het reconstrueren, het zoeken naar verbanden en betekenis. Helfer beschrijft hoe ze, tussen waken en slapen, dichter bij haar dromen probeert te komen; dan lukt het herinneren beter. ‘Ik zet mijn vermoeidheid professioneel in.’ Ze vertelt in lussen, staat zichzelf uitweidingen toe: over haar huwelijk en haar eigen kinderen, maar ook duikt de familie van haar moeder weer op, onderwerp van haar veelgeprezen roman De bagage. Alles op de lichte, beeldende toon die vertaler Ralph Aarnout zo goed heeft getroffen.

In enkele alinea’s schetst Helfer een raak portret van een onstuimige neef, of van de hulp in huis. Memorabel is vooral oom Pirmin, de kolossale, blinde echtgenoot van haar tante Irma. Zijn favoriete uitspraak: ‘Het is prima dat Onze-Lieve-Heer mij het licht heeft ontnomen. Verder heeft hij me namelijk overal te veel van gegeven.’ Als hij zong in de kerk, trilde de doornenkroon op het hoofd van Jezus bij het altaar.

Een passage over het slapen met haar 2-jarige zusje op één matras vloeit naadloos over in een herinnering aan haar dochter op dezelfde leeftijd, giechelend in bed met de armpjes om haar heen geslagen. ‘Ik ben je kolenwagen en jij mijn locomotief.’ De lezer weet dan al te veel over het lot van deze dochter om Helfer te verwijten dat ze het sentiment hier, zoals ze zelf schrijft, het liefst de vrije loop laat.

Oude en verse wonden

Zo tast Helfer oude en verse wonden af, steeds maar cirkelend rond mensen, plaatsen en gebeurtenissen, om dan weer bij haar vader uit te komen. Wat zegt dit alles over hém? Wie is hij voor haar geweest? Ze vertelt over zijn verdwijning na de vroege dood van haar moeder, over die ene rare uitval tegen zijn dochters. Over die keer dat hij iets wezenlijks leek te willen zeggen maar niet verder kwam dan een veelbetekenend ‘Monika’. Ze bestudeert foto’s, voert lange gesprekken met haar stiefmoeder en haar zussen.

Haar oudste zus concludeert dat het uiteindelijk toch allemaal goed is gekomen – met hem, tussen hen. Haar jongste zus zegt dat ze in feite helemaal niets over hun vader weten. In die twee uitspraken ligt de tragiek van het hele boek besloten.

Monika Helfer: Waar vader was. Uit het Duits vertaald door Ralph Aarnout. Nieuw Amsterdam; 176 pagina’s; € 21,99.