Monica Vitti (1931-2022) wist vervreemdende decors te bezielen met haar ongrijpbare aanwezigheid

Monica Vitti in ‘La Notte’ (1961) van Michelangelo Antonioni. Beeld Getty

De grote Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni wist als geen ander hoe hij stadslandschappen en beklemmende ruimten voor zich moest laten spreken. Maar zelfs Antonioni had mensen nodig die deze locaties konden doorkruisen en bewonen, en die expressie verleenden aan de ongenaakbare realiteit om hen heen.

Wat dat betreft was geen enkele actrice zo cruciaal voor Antonioni’s werk als Monica Vitti. Zij was het die de vervreemdende stads- en industriedecors van L’avventura (1960), L’eclisse (1962) en Deserto rosso (1964) bezielde met haar aanwezigheid. Een koele, ietwat aristocratische en ongrijpbare uitstraling had ze in deze films, wat haar de perfecte persoon maakte om verloren door verlaten wijken en benauwende fabriekshallen te dwalen. Maar zie Vitti’s uitbundige bijrol in La notte (1961), of kijk hoe ze in het nachtelijke Rome van L’eclisse zomaar speels contact heeft met losgebroken honden, en je beseft hoe menselijk en warm haar aandeel in deze films óók was. Op woensdag 2 februari overleed Vitti, 90 jaar oud.

Vitti, in 1931 geboren in Rome, had al in enkele films gespeeld toen ze dankzij L’avventura in één klap een wereldster werd. Ze had enige tijd een relatie met Antonioni en beschouwde hun gezamenlijke films (ook nog de experimentele tv-productie Il mistero di Oberwald, 1980) als de belangrijkste van haar bijna veertig jaar omspannende carrière. ‘En op de tweede plaats komen mijn komedies’, zei ze in 1993 tegen journalist Alain Elkann. ‘Het is zo heerlijk om mensen aan het lachen te maken.’

Vitti doelde onder meer op Mario Monicelli’s La ragazza con la pistola (1968), waarin ze met veel pit een Siciliaanse vrouw speelt die naar Londen afreist om eerwraak te plegen op haar weggelopen geliefde. Een rol die haar grote gevoel voor komische rollen bewees en haar een David di Donatello Award (de Italiaanse Oscar) opleverde. Vitti, die in talrijke andere komedies speelde van onder meer Alberto Sordi, zou dezelfde Award nog viermaal winnen. In 1995 kreeg ze op het Filmfestival van Venetië een Gouden Leeuw voor haar gehele acteeroeuvre.

Ook buiten Italië was Vitti in films te zien. Ze vertolkte de hoofdrol in Joseph Losey’s bonte spionagekomedie Modesty Blaise (1966), net zo makkelijk van kostuums wisselend als van kapsel en haarkleur. Luis Buñuel, grootmeester van de surrealistische cinema, liet Vitti’s personage in Le fantôme de la liberté (1974) geil worden van ansichtkaarten van de Akropolis en de Arc de Triomphe. Een klein rolletje was het maar, en toch excelleerde Vitti ook hier met haar fijnzinnige mengsel van sensualiteit, koelbloedigheid en beheerste humor.

Monica Vitti in 1965. Beeld Getty

Vitti werkte meerdere keren samen met acteur, regisseur en cameraman Roberto Russo, die ook meeschreef aan het scenario van haar eigen regiedebuut, het liefdesdrama Scandalo segreto (1990). In 1995 trouwden ze, toen Vitti al enkele jaren met pensioen was; haar allerlaatste rol had ze als maatschappelijk werkster in Marcello Fondato’s tv-drama Ma tu mi vuoi bene? (1992).

Nadat in 2001 bij haar de ziekte van Alzheimer was geconstateerd, trok Vitti zich terug uit het publieke leven. De mooiste omschrijving van haar persoonlijkheid gaf ze zelf in 1993, zij het onder lichte druk van journalist Alain Elkann. ‘Als het écht moet, dan begin ik hiermee: een echte blondine, echt astigmatisch, echt gepassioneerd, een echte veelvraat, een echte vriendin, echt nieuwsgierig, en niet geïnteresseerd in roddels omdat ik alles direct vergeet.’