Monica Geuze was 18 toen ze haar eerste video deelde, ik 21 toen ik begon met kijken

Toen Monica Geuze onlangs in Milaan was, haalde ze in haar vlog herinneringen op aan een bezoek zeven jaar eerder, toen ze haar eerste Chaneltas kocht. Ze had het mij niet hoeven vertellen: in diapositief zag ik haar door de video heen, die jongere Monica, nog beduusd over de smak geld die ze net had uitgegeven.

Inmiddels was Monica zoveel tassen, huizen, relaties verder, zei ze – ik als kijker even goed. Waar Monica designerspullen steeds iets achtelozer uit de verpakking haalt, kan ik nauwelijks nog mijn vroegere concentratie opbrengen een vlog te kijken: meestal zit ik ondertussen te mailen, appen, facturen te sturen. Tijdens die Milaanvlog dacht ik aan Monica’s eerste Chaneltas zoals ik kan denken aan jongere versies van mezelf: de versie die niet altijd vroeg naar bed wilde, de versie niet zo zat te zeiken over sojamelk light.

Als je 8,5 jaar naar iemands leven kijkt, wordt diegene onderdeel van je innerlijke discours – dat vreemde leven gaat het jouwe medevormgeven. Het kwam de afgelopen jaren voor dat ik een bepaald gerecht at (wit brood met vlokken) of woord gebruikte (‘heerliedepeerlie’) en even niet wist hoe ik erbij kwam. Om vervolgens te beseffen: natuurlijk, Monica. Zoiets kan je influencen noemen, maar dat voelt te onpersoonlijk. Daarom werkt influencermarketing natuurlijk zo goed.

Zoals Monica niet wist hoe ze haar allereerste vlog moest beginnen, zo wist ze ook niet hoe ze begin dit jaar moest aankondigen dat dit de laatste was. Achter haar betraande gezicht stond in de woonkamer een enorme kerstboom – erfenis van haar net beëindigde relatie. Een tijd had ze alles gehad, zei Monica: man, kind, huis, werk. En nu had ze op tweede kerstdag ineens alleen gezeten.

Monica Geuzes laatste vlog. Beeld YouTube

Over Monica wordt vaak gezegd dat ze zo herkenbaar is, zo nuchter tussen het succes. Herkenbaarder dan dit ging het voor mij niet worden: het leven dat je alsmaar optilt en ineens keihard naar beneden kwakt. Zo voel je je jarenlang onoverwinnelijk, zo moet je al huilen bij het idee dat de kerstboom straks wordt opgehaald.

Monica was 18 toen ze haar eerste video deelde, ik 21 toen ik begon met kijken – liefst op brakke dagen in bed. Inmiddels zijn we allebei te oud om dagenlang in bed te liggen. Het voltrok zich ongemerkt, dat volwassen worden. In plaats van mukbangs bij de McDonalds vlogde Monica de afgelopen maanden over hoe moeilijk het was alle ballen in de lucht te houden als moeder, ondernemer en influencer. Ik vond ondertussen nauwelijks nog tijd om haar vlogs te zien; als het ervan kwam, zaten we vooral samen te zuchten.

Monica heeft mij, de vlogkijker, niet meer nodig. Ze heeft eigen merken, een podcast, een deal met Videoland. Ik ga haar missen: Monica, maar ook de versie van mezelf die haar elke dag kon bekijken. Of in elk geval de versie die erin kon geloven dat het er binnenkort, heus wel, weer eens van komen ging.