‘Mona Lisa and the Blood Moon’ speelt zich af achter een muur van stijl en ironie ★★★☆☆

Mona Lisa and the Blood Moon

De mixtape die Mona Lisa (Jeon Jong-seo) richting het slot van Mona Lisa and the Blood Moon ontvangt van de niet onvriendelijke drugsdealer Fuzz (Ed Skrein) bevat muziek die hem aan haar ‘vibe’ doet denken. Woorden voor het gevoel dat zij bij hem oproept heeft Fuzz niet, terwijl Mona Lisa op haar beurt niet concreet laat merken in hoeverre ze zich herkent in die door Fuzz geschetste muzikale sferen. Toch is het een mooi, treffend moment, passend bij de film en de figuren die erin ronddolen.

Mona Lisa and the Blood Moon is een intrigerend brouwsel van genres en invloeden: een soort coming-of-age superheldensprookje, gesitueerd in de Amerikaanse onderklasse. Nadat het titelpersonage dankzij haar verder onverklaarde telekinetische gaven ontsnapt uit een psychiatrische kliniek, belandt ze in een droomachtige en neonverlichte wereld. De film heeft een soundtrack die zelfs van een bezoekje aan een nachtwinkel een bedwelmende exercitie maakt.

De personages op haar pad zijn eerder wandelende kunstwerken dan mensen van vlees en bloed. De discobal in de sportauto en de gezichtstatoeages van Fuzz, de visgraattopjes en felkleurige nepnagels van stripper Bonnie zijn veelzeggender dan de dingen die daadwerkelijk worden gezegd.

‘Vergeet wat je weet’, vermeldt de tekst in het gelukskoekje van de politieagent die Mona Lisa op de hielen zit. Het is een niet mis te verstaan advies aan de kijker: laat varen, die behoefte aan een verhaal, die geijkte verwachtingen wanneer je in de bioscoopstoel nestelt.

Met Mona Lisa and the Blood Moon maakt de Iraans-Amerikaanse regisseur-scenarist Ana Lily Amirpour een film waarin atmosfeer en gemoedstoestanden – vibes, dus – nog explicieter aanwezig zijn dan in haar vorige werk. In haar sterke debuut A Girl Walks Home Alone at Night (2014) gebruikte ze de nachtelijke omzwervingen van een vrouwelijke vampier om iets te zeggen over geweld en onderdrukking in Iran. Het postapocalyptische The Bad Batch (2016) zich vooral liet kijken als Mad Max gevat in kauwgom-esthetiek. In Mona Lisa and the Blood Moon zijn de vibes uitgegroeid tot een eigen onderwerp.

Dat maakt de beslommeringen van Mona Lisa niet altijd even diepgaand of doelgericht. Dat is eigenlijk alleen een gemis wanneer Amirpour, soms op zoek naar iets menselijks, tevergeefs door haar zorgvuldig opgetrokken muur van stijl en ironie tracht te breken.