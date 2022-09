Mona Høvring beschikt over de gave om met weinig woorden een sfeer van nostalgie op te roepen ★★★★☆

Mona Høvring Beeld Agnete Brun/Forlaget Lesen

Laura, de hoofdpersoon uit Iets wat helpt van de Noorse auteur Mona Høvring, is nog maar een klein meisje wanneer haar moeder zelfmoord pleegt. Haar vader stelt haar op de hoogte en daarna wordt er met geen woord meer over gesproken. Laura denkt vaak na over de manier waarop haar moeder is doodgegaan. Het lijkt haar een prettige manier van sterven om ‘de zee in te lopen met een grote steen in je handen, die met overgave vastgrijpen en je in een natuurlijk graf te laten zinken’. Maar soms vliegt het haar aan en vindt ze het jammer dat ze haar moeder niet beter heeft leren kennen.

Hoewel het om een zeer ingrijpende gebeurtenis gaat, levert dat geen zwaarmoedig proza op. Integendeel, Høvring schreef een mooie, pakkende en sensuele coming-of-age-roman. We kijken door Laura’s ogen naar de wereld. De stijl is eenvoudig en doeltreffend: haar denk- en fantasiewereld komen authentiek en geloofwaardig over.

Ontluikende seksualiteit

Het ontluiken van Laura’s seksualiteit loopt als een rode draad door het verhaal. Laura groeit op bij haar vader en broer Magnus en vindt een tweede thuis bij de tuinman Andreas en zijn vrouw Johanna van de bloemenwinkel. Tijdens haar middelbareschooltijd laat ze zich meeslepen door erotische fantasieën. Ze trekt stiekem pornoplaatjes over uit een tijdschrift en met haar hartsvriendin Marie bespiedt ze de slager uit het dorp. Ze dichten hem een onstuimig liefdesleven toe, maar de fantasie blijkt spannender dan de werkelijkheid: afgezien van een klopje op de kont van zijn vrouw gebeurt er nooit iets. Haar eerste echte erotische ervaringen beleeft ze met oudere vrouwen. Ze ervaart een sterke lichamelijke sensatie wanneer de moeder van Marie haar een keer na het zwemmen afdroogt en ze gaat voor het eerst naar bed met de elegante, beeldschone kapster Vivian Koller.

Er zijn ook zwoele zomeravonden op het strand, waar ze experimenteert met haar eerste vriendje, Peter. Hun onstuimige en intense ervaringen zijn krachtig en filmisch beschreven. Het feit dat hij de zoon is van Vivian Koller levert wel veel ongemak op. Als ze met hem het bed deelt, voelt ze Vivians nabijheid overal. De relatie is dan ook gedoemd te mislukken.

Sfeer van nostalgie

Iets wat helpt is de debuutroman van Høvring, die tot dusver vijf poëziebundels en vijf romans publiceerde. Het is het tweede werk dat in het Nederlands uitkomt; eerder verscheen al Omdat Venus op de dag dat ik werd geboren een alpenviooltje passeerde. Høvrings oeuvre is relatief klein en haar romans hebben de lengte van een lang uitgevallen novelle. Maar juist in de beknoptheid schuilt haar kracht. Ze beschikt over de gave om met weinig woorden een sfeer van nostalgie en geheimzinnigheid op te roepen. De scènes zijn suggestief en realistisch, de gebeurtenissen alledaags en toch ongewoon, de woorden kraakhelder en poëtisch tegelijkertijd.

Illustratief is de passage waarin Laura haar vriend Peter betrapt met een ander meisje, Beathe. Laura blijft gebiologeerd staan kijken en voelt een mengeling van afschuw en fascinatie. Even later voert diezelfde Beathe haar weg van het feest en bedrijven ze de liefde. In één moeite door vertelt Laura hoe ze zich in de trein vervolgens ‘onbevreesd en vastbesloten’ snijdt met oranje wegwerpscheermesjes. Als ze neerzinkt, ziet ze in een flits haar moeder, die met de zon in haar rug naar haar toe komt gelopen. De beschrijving is zakelijk en afstandelijk, maar het is een beeld dat beklijft: deze onzekere puber snakt naar de geborgenheid die ze sinds het overlijden van haar moeder heeft moeten missen.

Het water fungeert als een subtiel, maar krachtig poëtisch motief: Laura gaat zwemmen in zee, zoekt rust in bad, bezoekt geregeld het zwembad en bedrijft de liefde met Peter aan het strand. Deze door water omringde gebeurtenissen symboliseren de zoektocht naar haar moeder, met wie ze als klein meisje van 5 of 6 de fijnste momenten aan het strand beleefde. Hoe ingrijpend het verlies van haar moeder ook mag zijn – zie de scène met de scheermesjes ‒ de zomerse zindelijkheid en jeugdige sensualiteit spatten van deze roman af.

Mona Høvring: Iets wat helpt. Uit het Noors vertaald door Liesbeth Huijer. Uitgeverij Oevers; 143 pagina’s; € 19.

Beeld Uitgeverij Oevers