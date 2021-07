Mona Fastvold weet haar 19de-eeuwse personages dichtbij te halen in het overrompelende The World to Come ★★★★☆

Katherine Waterston in The World To Come.

Of ze haar taken al gedaan heeft, wil haar man weten. Eeuwig en altijd zijn er klusjes te doen op de afgelegen boerderij van Abigail (Katherine Waterston) en Dyer (Casey Affleck) in het noordoosten van Amerika. Het is 1856; pas sinds enkele generaties hebben zich wat plukjes pioniers gevestigd in deze ruige omgeving.

Het is dan ook een welkome afleiding als een ander stel in hun buurt komt wonen. Abigail is vooral geïnteresseerd in de mooie Tallie (Vanessa Kirby), met wie ze al snel een bijzondere vriendschap ontwikkelt. Meer dan een vriendschap zelfs, al weten de vrouwen niet hoe ze het moeten noemen – zo volstrekt onbekend is lesbische liefde voor hen. Ook hun omgeving is er niet op voorbereid.

The World to Come van de Noorse regisseur Mona Fastvold gaat over pioniers in de liefde. Toevallig is de film, na Portrait de la jeune fille en feu (2019) en Ammonite (2020), het derde historische drama over lesbische vrouwen binnen een paar jaar tijd. Zo bijzonder zou dat niet moeten zijn, zei Fastvold in interviews, want homoseksualiteit is natuurlijk geen modern fenomeen. Behalve de historische setting – en een vurige, bijna tastbare verbeelding van liefde – hebben de drie films verder dan ook weinig gemeen.

Fastvold, die debuteerde met The Sleepwalker (2014) en meeschreef aan de scenario’s van The Childhood of a Leader en Vox Lux (geregisseerd door haar man Brady Corbet), heeft een eigen stijl. De voice-over, waarop de zorgvuldige dagboeknotities van Abigail te horen zijn, bepaalt het kalme ritme, terwijl het fraaie 16mm-camerawerk van André Chemetoff de omgeving aftast. Zo zorgvuldig als het landschap in beeld wordt gebracht, zo subtiel is ook de karaktertekening van de vrouwen en hun echtgenoten. Vooral de stugge maar zeker niet liefdeloze verhouding tussen Abigail en Dyer, getekend door het verlies van hun dochter, komt prachtig uit de verf.

Zo weet Fastvold, geholpen door het mooie spel van Waterston en Kirby, haar 19de-eeuwse personages verrassend dichtbij te halen. The World to Come is intiem, gevoelig en stilletjes overrompelend.