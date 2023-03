‘Mon crime’ oogt als een klucht, maar heeft stiekem veel te zeggen ★★★★☆

Rebecca Marder (links) en Nadia Tereszkiewicz in ‘Mon Crime’ van François Ozon .

Ze lijken op elkaar, huisgenoten Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) en Pauline (Rebecca Marder) in de uitbundige misdaadkomedie Mon crime. Maar dat is eigenlijk alleen duidelijk wanneer ze samen zijn in hun armoedige appartement in het Parijs van 1934. Binnen die muren zijn ze gelijk: samen jong en arm, mijmerend over de liefde.

Daarbuiten zijn ze elk een archetype. Madeleine is de blondine, energiek en emotioneel, dromend van een acteercarrière. Pauline is de brunette, kalm en bedachtzaam, hopend dat ze ergens als advocaat mag werken. Madeleine krijgt alle mannen, Pauline verzucht dat mannen nou nooit eens voor háár vallen. Ze is zichzelf in de liefde als de ‘vertrouwelinge’ gaan zien. ‘Net als in tragedies.’

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

De Franse veelfilmer François Ozon, die met een veelzijdig, ruim twintig films tellend oeuvre (8 femmes, Swimming Pool, L’amant double) bewees vele genres en stijlen te beheersen, toont zich met Mon crime van zijn zelfbewuste en frivole kant.

De film oogt als een opgewekte pastiche van een breed tijdperk aan oude Hollywoodcinema, van de uitbundige screwball-komedies uit de jaren dertig tot de gestileerde Hitchcockthrillers van zo’n twintig jaar later. Wanneer Madeleine wordt beschuldigd van moord op de theaterbons die haar heeft aangerand, kneedt Ozon Mon crime moeiteloos tot rechtbankfilm. En als Madeleine daar door een getuige (tevens minnaar) de liefde wordt verklaard, schakelt Ozon eenvoudig door naar de juiste dosis melodrama. Smakelijk overdreven, maar kort genoeg om niet te irriteren, met uitsmijter van de rechter: we zijn hier niet in het theater!

Het tijdsbeeld is fraai vormgegeven: meer het Parijs uit oude films dan uit een gloednieuw historisch drama.

Ozons stijloefeningen dienen een doel. Mon crime schetst een klassieke, vervlogen wereld waarin alles een heldere betekenis heeft, het gedrag van mannen en vrouwen aan nauwe regels is gebonden en vooral de vrouwen daarbij het onderspit delven. De film benadrukt die gedachte door realiteit en fictie voortdurend met elkaar te vervlechten. Madeleine en Pauline spelen de rollen die ze door het patriarchaat geacht worden te spelen. Ozon ensceneert alternatieve lezingen van de moord bijvoorbeeld in zwartwit – net als in de film.

Hoe aan die voorgekauwde sociale rollen te ontsnappen? Mon crime is hier niet eenduidig, maar Ozon legt een mogelijke oplossing bij het in de hoogste versnelling door de film stormende personage van Isabelle Huppert. De Franse steractrice speelt een gedoofde ster uit het tijdperk van de stille film (men vond haar mét geluid opeens irritant, vergelijkbaar met de plot van Singin’ in the Rain), die zich qua gedrag en verschijning desondanks door niemand de wil laat opleggen. Ze is haar eigen rol gaan schrijven.

Mon crime oogt soms als een alle kanten op stuiterende klucht, maar heeft stiekem veel te zeggen.