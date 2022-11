Momentum zou een slimme, politiek-geëngageerde voorstelling kunnen zijn, maar behandelt te veel thema’s ★★★☆☆

Waldemar Torenstra, Astrid van Eck en Maas Muhren in Momentum. Beeld Annemieke van der Togt

Het nieuwe toneelstuk Momentum van Lot Vekemans (Gif, Zus van, Judas) heeft een hoogst actueel thema: de leider van een grote politieke partij ligt onder vuur, maar intussen bereidt zijn vrouw zich voor op haar eigen rol in de politieke arena, niet meer als ‘vrouw van’, maar als zichzelf. Miro en Ebba Hofmann heten ze, en de link naar Hilary en Bill Clinton is snel gelegd, temeer daar Rutte geen vrouw heeft. Tussen hen probeert een bevriende spindoctor de boel in het gareel te houden. Dit alles aan de vooravond van het vijftigjarige jubileum van de partij.

Momentum zou een slimme, politiek-geëngageerde voorstelling kunnen zijn, maar Vekemans heeft haar stuk opgetuigd met nog meer lagen. Zo is er een belangrijke rol weggelegd voor een geestverschijning, namelijk het kind dat Ebba tien jaar geleden na een miskraam even heeft kunnen zien. Het jongetje (Maas Muhren) komt af en toe haar zielerust verstoren. Daarnaast is er nog iets onduidelijks tussen haar een jonge dichter.

Te veel thema’s dus, terwijl het hoofdverhaal interessant genoeg is. Bovendien schreef Vekemans een paar mooie beschouwingen over macht, moederschap, trouw en ontrouw. Er komt veel aan bod, maar het blijft los zand. Wat ook niet meehelpt is dat deze personages allemaal nogal verzenuwd zijn, met voldoende antidepressiva en amfetamine onder handbereik.

Pas in het laatste half uur komt er wat rust in de voorstelling en dat leidt dan onder meer tot een prachtige scène tussen de moeder en haar verloren kind. Ook het slot is mooi in evenwicht. Dat alles vooral door de geweldige Astrid van Eck, die als Ebba het geheel naar een hoger plant tilt. Wat een goed opgebouwde en briljant geschakeerde rol! Waldemar Torenstra – eerder de populaire bink uit de sportschool dan een geslepen politiek leider – lijkt als haar man Miro in dit stuk verdwaald. Vincent Croiset maakt van de spindoctor een neurotische karikatuur: grappig misschien, maar ongeloofwaardig.

De slimste van het stel is uiteindelijk het 10-jarig jongetje: door ongeboren te zijn, is hem een hoop leed bespaard gebleven.