Moeten we ons zorgen maken over radicalisering aan de voetbaltalkshowtafels?

Het nieuwe eredivisieseizoen ging dit weekend eindelijk van start, en stelde allesbehalve teleur. Wat vooral opviel, was dat scheidsrechters strenger optraden bij opstootjes en gemekker. De voetballers moeten immers een voorbeeld zijn voor de stadionbezoeker én de thuiskijker, en dat ging vorig seizoen iets te vaak mis.

In de voetbaltalkshows is die boodschap nog niet echt overgekomen, zagen we dit weekend in Studio voetbal, waar de gemoederen hoog opliepen. Moeten we ons zorgen maken over radicalisering aan de talkshowtafels? De Volkskrant neemt de escalatiekansen in de belangrijkste voetbaltalkshows onder de loep.

Studio voetbal

Eerste indruk: ongekende taferelen in de normaal zo kalme NOS-arena, toen Rafael van der Vaart het aan de stok kreeg met Pierre van Hooijdonk over nieuwbakken Ajax-trainer Maurice Steijn. Die had de zoon van Van Hooijdonk bij zijn eerdere werkgever NAC Breda op de bank gezet en zou volgens de furieuze voetbalvader ook nog eens betrokken zijn bij ‘duistere dealtjes’. Bewijs kwam er niet, en Steijn eist nu een rectificatie.

Huisdiplomaat: bij afwezigheid van tafelgast Arno Vermeulen – toch de Ban Ki-moon onder de voetbalanalisten – ging het meteen fout. Een wijze les voor de redactie.

Escalatiekansen: in het Feyenoord-stadion hangen inmiddels netten, zodat supporters geen voorwerpen meer op het veld kunnen gooien. Het lijkt ook een noodzakelijk kwaad in Studio voetbal, om te voorkomen dat Pierre ‘de slager van Steenbergen’ van Hooijdonk en Rafael ‘de hitser van Heemskerk’ van der Vaart aanstekers naar elkaar gaan gooien.

Verhitte taferelen in ‘Studio Voetbal’. Beeld NOS

Vandaag Inside

Eerste indruk: Frans Timmermans werd afgebeeld als Vader Abraham, er werd gelachen om het ProRail-verleden van Rob Jetten (met z’n fluit, hahaha!) en de tafel gaf alvast stemadvies: VVD-leider Dilan Yesilgöz-Zegerius moest de nieuwe premier worden. Van der Gijp maakte zich ondertussen (terecht) zorgen over de invulling van het Feyenoord-middenveld.

Huisdiplomaat: strafrechtadvocaat Job Knoester, vaak aangeduid als ‘Job Knoepert’.

Escalatiekansen: het kan nooit lang duren voordat de recidivisten des vaderlands het weer met elkaar aan de stok krijgen. Geef het tot 1 oktober.

Veronica Offside

Eerste indruk: in de seizoensopener ging het onder meer over de vraag of PSV-speler Noa Lang een ‘milde tbs-patiënt’ is, en of Van Hooijdonk nu een ‘rat’ was of niet.

Huisdiplomaat: Wim Kieft, die Birkenstock-slippers droeg in de studio, en daar gewoon mee wegkwam.

Escalatiekansen: met presentator Wilfred Genee en analisten Andy van der Meijde en Wesley Sneijder lijkt het onvermijdelijk dat de tafelzoutjes – inmiddels ouder dan het concept ‘televisie’ – een keer over tafel gaan vliegen.

Rondo

Eerste indruk: baken van rust.

Huisdiplomaat: Ronald ‘nohjoahdaisoowelnohjoahjoahnoh’ Waterreus, de tafelgast die het hart haast letterlijk op de tong heeft liggen.

Escalatiekansen: Rondo is toch een beetje het AZ onder de nationale voetbaltalkshows: oerdegelijk, tenzij Marco van Basten een slechte dag heeft. Zal een flinke stap moeten zetten om mee te kunnen in het hooliganisme van de concurrenten.