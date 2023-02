Moet een programma van de publieke omroep een podium bieden aan Wybren van Haga als deskundige?

Dubieuze gasten heeft het consumentenprogramma Radar van Avrotros met enige regelmaat in de studio. Soms functioneel, soms niet. Maandag waren er wel twee: Kamerlid Wybren van Haga van Belang van Nederland (BVNL) en de kwakzalver annex directeur van het bedrijf Herstart je Gezondheid. De tweede moest tegenover de getergde presentator Antoinette Hertsenberg uitleggen hoe hij met zijn ‘Bio Energy Therapie’ ernstige ziekten in het bloed van patiënten detecteert en kan verlichten. Lyme, candida, pfeiffer, verminderd hartpercentage (wat dat ook moge zijn): een drupje bloed op een glasplaatje legt het allemaal bloot.

Een smoezelige dame van het bedrijf dat de medische wetenschap degradeert tot ‘ook maar een mening’ nam het bloed voor Radars verborgen camera met haar niet-gedesinfecteerde tengels af bij een proefpersoon. Onderwijl legde ze de patiënt uit dat de test uitsluitsel geeft over fotonentekort, stralingsbelasting, vitamines en mineralen. ‘En, hoe noem je dat, de kwaliteit van de organen.’ Je moet wanhopig zijn om je ziekte, ziel en zaligheid aan zo iemand toe te vertrouwen. Maar: die wanhoop bestaat. En er valt geld mee te verdienen.

Presentator Antoinette Hertsenberg van Radar. Beeld Avrotros

Voor zover Hertsenberg, gezicht op onweer, zelf de oplichterspraktijken van haar gast nog niet wist te ontmaskeren – wat trouwens goed lukte – kon ze leunen op het vernietigende commentaar van twee medisch wetenschappers. Een van hen: de arts-microbioloog Jean-Luc Murk, een bekende en gezaghebbende deskundige die op tv vaak uitleg heeft gegeven over corona. De handelaar in valse hoop en angst werd mede door hem functioneel gefileerd.

Het moet voor Murk toch onaangenaam zijn om te constateren dat hij de zendtijd van Radar mede deelde met de in coronakwesties erkende non-valeur Wybren van Haga. Die zat niet tegenover Hertsenberg om zich te verantwoorden voor zijn kletspraatjes over zogenaamde dodelijk bijwerkingen van het coronavaccin. Noch om uit te leggen hoe hij onlangs de hetze tegen dichter Pim Lammers had opgepookt met suggestieve Kamervragen. Nee, hij zat daar als verondersteld deskundige op het gebied van de screening van dubieuze banktransacties.

Anders dan bij de ondervraging van de zelfbenoemde ‘bloedanalist’ van Herstart je Gezondheid maakte Hertsenberg er met Van Haga een knus en zakelijk gesprekje van. Ruim baan voor het extreem-rechtse Kamerlid dat de vraag opwierp: ‘Willen we naar een land met vrijheid van het individu, of een controlestaat?’ Een open deur, waardoor het kritisch vermogen van Hertsenberg de studio ontvloog.

Kan best zijn dat Van Haga deskundig is op het terrein van banktransacties. Hij had, voor de VVD hem in 2019 royeerde, wat akkefietjes in het vastgoed. Maar moet een programma van de publieke omroep daarom juist een podium bieden aan dit onbetrouwbare lichtgewicht op talrijke andere terreinen? Radar verschaft hem zo een schijn van normaliteit die hem niet toekomt. En ondergraaft zo de eigen, in het verleden zo vaak bezongen en onderscheiden, onafhankelijke journalistiek.