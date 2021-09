Moeiteloos zweeft de softsoul van zangeres Nao naar ijle hoogten ★★★★☆

Nao is een singer-songwriter van het traditionele soort. Ze uit zich in conventionele softsoulliedjes in een moderne elektronische context, waarmee ze in de buurt komt van een zanger als Frank Ocean, die ook het oude ambacht vangt in moderne sferen. De zangeres uit Oost-Londen had al een carrière als vocalist bij elektronische acts als Disclosure en Mura Masa, voordat ze in 2016 haar debuutalbum For All We Know uitbracht. Die plaat, geworteld in nineties-r&b, werd juichend ontvangen en de opvolger Saturn (2018) werd zelfs genomineerd voor een Britse Mercury Prize en een Amerikaanse Grammy.

Het is duidelijk waarom. Nao heeft een stem die trilt van lieflijkheid en, net als die van Minnie Riperton, moeiteloos naar ijle hoogten zweeft. De zangeres glorieert in een context die tegelijkertijd weelderig en licht aanvoelt en waarin strijkers en begeleiding altijd sensueel zoet smaken. In Little Giants bijvoorbeeld, dat een liefdesballad van Stevie Wonder zou kunnen zijn; zo eentje met zorgvuldige gestapelde achtergrondkoortjes die je hart doen zuchten.

Nao And Then Life Was Beautiful Pop ★★★★☆ Sony