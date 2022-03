Moeilijke en metaforische tekst over het bloedbad in Columbine komt nauwelijks tot leven★★☆☆☆

Actrice Khadija Massaoudi en danser Simon Bus in Uit mijn handen van ISH Dance Collective. Beeld Sjoerd Derine

Op 20 april 1999 was de Columbine High School in de Amerikaanse staat Colorado het trieste toneel van een van de dodelijkste bloedbaden op een Amerikaanse middelbare school ooit. Twee leerlingen schoten een leraar en twaalf medeleerlingen dood, daarna zichzelf. Het had nog erger kunnen aflopen: hun zelfgemaakte tijdbommen weigerden dienst. De voorstelling Uit mijn handen van ISH Dance Collective opent met een kort nieuwsfragment over die dramatische schietpartij om vervolgens het vizier te richten op de moeder van een van de daders. ‘Welke ouders brengen zulke kinderen voort? Wat voor een moeder ben je dan?’ vraagt een radiostem zich af.

Een vrouw in zwart schuifelt met een jongeman met ontbloot bovenlijf in een strook licht de donkere vloer vol schorssnippers op. Hij kijkt om, blijft achter, zijn motoriek hapert, hij valt vertraagd, tussen de schaarse lichtspots op de grond. Zij probeert met bezwerende zinnen vat te krijgen op ‘die ondraaglijke morgen’ van een loodzwaar leven vol schuldgevoel.

Het is verleidelijk om in actrice Khadija Massaoudi en breakdanser Simon Bus moeder en zoon te zien. Zeker omdat Bus met zijn gespierde torso telkens wegglipt, zich in onvoorstelbaar grillige bochten wringt, soms gevangen in een spot van getralied licht. Halverwege lijken zijn handen een trekker over te halen, zijn ogen draaien weg in een duivelse blik. Vervolgens spat hij bijna in scherfjes uit elkaar, zo gefragmenteerd kronkelen zijn spieren, extreem beheerst, extreem instabiel. Massaoudi daarentegen vertolkt monotone poëzie over een gebroken zelf, versplinterd licht en kreukels die niet meer recht te strijken zijn. Ze doet haar best deze veel te moeilijke en metaforische tekst van Rik Ronner te laden met emoties, maar in de regie van Lara Wakelkamp komt die verbrijzelde moeder-zoonband nauwelijks tot leven. Hij is haar ontglipt, zij zoekt zijn hand. Maar de voorstelling is zo eenvormig somber, dat die uiteindelijk ook de toeschouwer ontglipt.

Uit mijn handen Dans/theater ★★☆☆☆ Door ISH Dance Collective. Tekst: Rik Ronner. Regie: Lara Wakelkamp. 12/3, Kunstlinie Almere. Tournee t/m 16/4