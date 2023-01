Moederziel alleen viert Poetin – of is het een pop? – orthodoxe Kerst

President Poetin bezoekt 7 januari de Russisch-orthodoxe kerstmis in de Verkondigingskathedraal in het Kremlin. Over het naar buiten brengen van dit beeld zal goed zijn nagedacht. Beeld Mikhail Klimentjev / Reuters

En het geschiedde zaterdag tijdens Russisch-orthodoxe Kerst dat Vladimir Poetin de Verkondigingskathedraal betrad om in intieme kring – helemaal alleen met zichzelf – de viering van Christus’ geboorte bij te wonen. Ver hoefde hij vanaf zijn kantoor niet te lopen, de kathedraal maakt deel uit van het Kremlin. Zich haasten hoefde hij vermoedelijk evenmin. Het ligt meer voor de hand dat de priesters ten behoeve van de Russische president zijn opgetrommeld voor de privé-mis, dan dat zij, zonder andere kerkgangers aanwezig, al met een dienst bezig waren, en dat Poetin tussen zijn werkzaamheden door even binnenwipte.

Nee, de president had de kathedraal en Gods dienaren alleen voor zichzelf, op een afstandje gadegeslagen door fotograaf Michail Klimentjev van Sputnik, het persbureau dat het Westen wegens staatspropaganda in de ban heeft gedaan. Een gewijd moment. Maar Klimentjev, die gezien zijn vele foto’s van Poetin hoffotograaf van het Kremlin mag heten, is ondanks de betovering van middeleeuwse fresco’s, Perzische tapijten en kaarslicht er niet in geslaagd een sfeervol beeld te maken.

Een dozijn foto’s van Klimentjev werd door de persbureaus verspreid, vrijwel alle met de geestelijken vooraan en de president in schijnbare nederigheid op de achtergrond. Ook ik, Vladimir Vladimirovitsj Poetin, besef op deze feestdag, o Heer, uw goedertierenheid – zoiets drukt de enscenering uit. Er is vooraf over nagedacht, in het Kremlin. Vroomheid in de grandeur van de Russische geschiedenis, daarmee maakt Poetin bij zijn achterban goede sier.

Jammer alleen dat de hoofdrolspeler en de figuranten het in de uitvoering van de scène zo hopeloos laten afweten. Door hun toedoen heerst in de kathedraal geen knusse geborgenheid maar de klamme kilte van een graftombe. Poetin, de judoka, staat op alle foto’s in dezelfde stramme houding. De armen gestrekt langs het lijf. Alle emotie van het gezicht gewist. Hij is in de loop der jaren steeds meer gaan lijken op een wassen beeld, maar bij de serie waartoe deze foto behoort, is het echt zoeken naar warmbloedige kenmerken om de mens van de pop te onderscheiden.

Geen gebaar van zegening, empathie of vergeving

De popes dan, hebben zij ook maar iets gedaan om de heiligheid van de viering te doen afstralen op de president? Geen moment kijkt ook maar een van hen in Poetins richting, geen gebaar dat op een zegening, empathie of vergeving van zonden zou kunnen lijken. Verzonken zijn zij in hun gebeden, de man in black is wat hen betreft non-existent. De priesters zijn vast geen bewonderaar van Osip Mandelsjtam, toch kunnen ze zich heimelijk vast herkennen in de woorden die de dichter in 1934 aan Poetins voorganger Stalin wijdde:

Wij leven, maar wij kennen het land niet onder ons – / wat wij zeggen, dat zeggen wij binnensmonds. / Van een toespeling ergens, waar ooit gemaakt / weet je dat die de Kremlin-bergman raakt. (...) Omringd door gespuis van dikhuidige leiders / speelt hij met halfmensen en pseudobevrijders. / Als een hoefijzer smeedt hij decreet op decreet / – in je oog, in je kruis, je geheimste secreet. / Ieder doodvonnis vindt de man ‘luizig’ – / Een Osseet, brede borst, brede vuist. *

Wie weet aanbidden de popes Poetin, maar een gezonde portie doodsangst is hun denk ik niet vreemd. Het devies: kijk het beest niet aan, zorg voor ogen in je rug. Prevel je gebeden zoals je gewoon bent en doe een schietgebedje opdat je ongemerkt wordt gespaard.

Waarom, als je Kremlin-hart zo kil en je blik zo hard is, toch de wereld tonen dat je de komst van Christus op aarde viert? Het moet onvermijdelijk zijn geworden op het moment dat Poetin aan Oekraïne voorstelde tijdens het Russisch-orthodoxe kerstfeest een wapenstilstand te respecteren. Huichelachtig alleen al om dat te doen in de wetenschap dat de Oekraïense orthodoxe kerk als gevolg van de Russische agressie nu juist de westerse kerstdatum (25 december) volgt.

Het propaganda-offensief smoorde in een sarcastische Oekraïense afwijzing en de Russische wapens zwegen geen moment. Maar om zijn vredesverlangen nog een zweem van geloofwaardigheid te geven, móést Poetin de kerstviering voor de camera wel even met zijn aanwezigheid vereren. En zo stond hij daar, tegen heug en meug, een zoutpilaar te wezen.



*Vertaling Charles B. Timmer/ Arbeiderspers