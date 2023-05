Moederdagpodcasts: de ene moeder maakte niks mee, de andere was ‘de gevaarlijkste vrouw van Amerika’

‘We zijn heel close, in feite is ze waarschijnlijk mijn beste vriend’, zegt de Amerikaanse kinderboekenschrijver Jason Reynolds over zijn moeder. Toen hij vorig jaar een podcast over haar maakte had hij ‘eindelijk de kans om haar te interviewen.’ In My Mother Made Me praat hij met zijn moeder over spiritualiteit en geluk, maar ook over broodjes tonijn en gokken in het casino. Het is fijn om naar haar moederlijke adviezen te luisteren en Reynolds kan geweldig vertellen.

Ook andere podcastmakers gingen recentelijk bij hun moeder te rade. Dat leverde prachtige luisterverhalen op die ook meteen waardevolle geschiedenislessen zijn.

De moeder van de Nederlandse journalist Pam van der Veen is al overleden. Pam kan haar niet meer ondervragen. Maar haar moeder Marjan liet haar wel honderden brieven na. Tien jaar lang schreef ze trouw aan haar man. Die was maar een paar maanden per jaar thuis; hij voer als stuurman op de grote vaart. Uit deze brieven en gesprekken met bekenden van haar moeder reconstrueert Van der Veen haar moeders huwelijkse leven in de podcast Wat weet jij eigenlijk over mij?.

In het prille begin zijn de brieven hoopvol. ‘Ik heb me voorgenomen een zorgzame echtgenote te zijn’, schrijft Marjan. Ze oefent nog op ‘goeie droge rijst’ en op appeltaart: ‘Appeltaart is een criterium voor een huisvrouw: wie het niet kan, is een sukkel.’

Maar de praktijk van het huisvrouwenbestaan valt vies tegen. ‘Ik maak geen ene moer mee, dat snap je, geen bal beleef ik’, schrijft ze haar echtgenoot later. Met haar twee jonge kinderen zit ze de hele dag thuis. Bijna lijkt ze te bezwijken onder de eenzaamheid en verveling. Maar gelukkig vindt ze vertier buitenshuis: ze wordt actief in vrouwengroepen en in de lokale politiek. Appeltaarten bakken komt er niet meer van.

Aan de hand van het levensverhaal van Marjan geeft de podcast een geweldig boeiend en levendig beeld van de jaren zeventig. Vol grote veranderingen, zoals werkende vrouwen, maar ook kleine observaties: ‘Iedereen drinkt sherry tegenwoordig, erg gek hoe dat ineens gebeurt.’

Moeder Marjan mag dan in het Nederland van de jaren zeventig de seksuele revolutie bewust meemaken, de moeder van de Amerikaanse scenarioschrijver Zayd Ayers Dohrn had veel radicalere plannen. In mei 1970 leest Bernardine Dohrn op een naar de radio gestuurde cassette een oorlogsverklaring voor. Namens haar groep Weatherman kondigt ze ‘een gewapende revolutie’ aan in de Verenigde Staten. Gewapende acties volgden inderdaad en Bernardine kwam op de lijst van FBI’s tien ‘most wanted’ te staan.

Jarenlang waren Bernardine en haar man Bill op de vlucht voor de FBI. Hun zoon leerde om hen buitenshuis Rose en Tony te noemen. In zijn spannende podcast Mother Country Radicals blikt Zayd Ayers Dohrn terug, samen met zijn moeder, die ooit werd beschouwd als ‘de gevaarlijkste vrouw van Amerika’.