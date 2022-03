Moeder en zoon maken theaterstuk over zijn transitie: ‘Je zal je maar zó ongelukkig voelen in je eigen lijf’

‘Met zonder ballen’ van Flip Zonne Zuijderland en zijn moeder Inez Derksen, door Het Laagland. Beeld Joost Milde

Nog voor de geboorte van Flip Zonne knipt Inez Derksen al artikelen uit over transgender kinderen. Tot zijn 12de polst ze soms achteloos naar zijn genderbeleving. Tegen haar zoon: ‘Het leek alsof je mijn vragen niet begreep, waardoor ik me schaamde: alsof ik jouw gedrag of uitingen in een hokje wegzette.’

Als Zuijderland op zijn 18de meedeelt dat hij zich heeft aangemeld voor een medische transitie bij de genderpoli, reageert ze minder onverstoord dan ze had gehoopt. Met regisseur Annelies van Wieringen maakten ze er de voorstelling Met zonder ballen over. Een theaterdocu over Flips transitie, maar ook over hoe moeder en kind elkaar opnieuw leren begrijpen.

Flip Zonne Zuijderland (24) is acteur en filmmaker, Inez Derksen (54) artistiek leider en regisseur van theatergezelschap Het Laagland uit Sittard-Geleen. Zuijderland wilde het over de afgelopen zes jaar hebben: het moment dat hij besloot in transitie te gaan, de wachttijd bij de genderpoli, de transitie. Derksen wilde het hebben over de tijd vóór zijn 18de. Grappend: ‘Voor mij ging het om de vraag: hoe heeft het zo ver kunnen komen?’

Als kind kreeg Zuijderland het voor elkaar dat hij nooit hoefde te kiezen tussen voetballen en make-upfeestjes, tussen wegrennen voor de jongens of achter de meisjes aanzitten op het schoolplein. ‘Ik had bedacht: of ik jongen of meisje ben, ik wil niet dat ik iets niet mag vanwege gender of geslacht, toen nog geslacht dus.’ Derksen: ‘Geslacht zit tussen je benen, gender tussen je oren.’

Flip Zonne Zuijderland Beeld Sunny Jagesar

In de voorstelling worden kinderfoto’s geprojecteerd. Voor veel transgender personen is het niet vanzelfsprekend het beeld terug te halen wie ze voor hun transitie waren. ‘Ik vind het juist vet’, zegt Zuijderland. ‘Ik schaam me niet voor wie ik was. Ik zie eruit als een meisje, maar op die foto’s ben ik het kind dat ik sowieso was geweest, ook als ik als jongen was geboren. Je ziet noch mannelijke, noch vrouwelijke energie. Je ziet een kind.’

Na de hokjesvrije kindertijd identificeert Zuijderland zich als genderfluïde; zijn genderidentiteit stond nog niet vast. Op zijn 16de leest hij op Tumblr, waar tieners hun diepste en soms zwartste geheimen delen, verhalen van transgender jongeren. Twee jaar later ziet hij in het tv-programma Hij is een zij transgender mensen die aan de hormonen mogen. Hij meldt zich bij de genderpoli, die een wachtlijst van twee jaar heeft.

Toen Derksen hoorde dat Zuijderland in transitie ging, had hij zich al aangemeld. In de voorstelling noemt ze zijn keuze onverteerbaar. ‘Het is zo existentieel’, zegt ze. ‘Je wilt iets bieden, maar dat gaat niet. Het is al zo heftig te horen dat je kind zegt: ‘Ik voel me niet gelukkig’, laat staan: ‘Ik voel me niet gelukkig in mijn lijf’.’

Terwijl Zuijderland op zijn transitie wachtte, stelde ze Fhem een reeks vragen: of hij het wel zeker wist en of hij wel had nagedacht over de gevolgen. Haar moederrol raakte vertroebeld met die van pseudo-hulpverlener. Dat sloeg een kloof. Haar appjes liet hij soms drie dagen onbeantwoord. Op het toneel wordt de kloof zichtbaar wanneer ze aan weerszijden van het podium staan. Terwijl Derksen uit haar dagboek voorleest, hoort Zuijderland de soms scherpe uitspraken verbeten aan. Hij uit op zijn beurt zijn frustraties over haar eindeloze vragen, de betwisting van zijn keuze.

Inez Derksen Beeld Joost Milde

Tijdens het maakproces liet Zuijderland de dagboeken voorlezen door een vriendin die soms al op voorhand commentaar gaf: ‘O, dit kan echt niet, ben je klaar voor deze, Flip?’ Zuijderland: ‘Het was niet echt gezellig, maar toen werd me pas duidelijk dat ook mama in een proces zat, zoekend hoe ze kon meegroeien met mij.’

Op het toneel leest Zuijderland ervaringen voor die andere transgender mannen met hun ouders hebben gehad. Dat lijken veelal succesverhalen, wat Derksen jaloers maakte. ‘Zij zijn elkaar nooit kwijtgeraakt. Ik dacht dat ik ‘woke’ was, maar in de realiteit heb ik niet zo kunnen reageren. Misschien egoïstisch, maar hadden we dit voor zijn 18de geweten, dan hadden we als ouders het recht gehad bij het traject te worden betrokken. Dat had mij geholpen om inzicht te krijgen in zijn denkwereld.’

Uiteindelijk kwam dat inzicht er juist dankzij de stappen die Zuijderland bij zijn moeder vandaan zette. ‘Hij dwong mij het nut van die afstand in te zien. Ik had hem tegen me aangedrukt, uit liefde, maar daardoor keek ik niet écht naar het kind dat ik voor me had.’

In de voorstelling krijgt die bewustwording gestalte door de scène waarin Derksen een binder aantrekt, een kledingstuk om borstweefsel plat te drukken. ‘Je zal je maar zó ongelukkig voelen in je eigen lijf dat je dit ervoor overhebt.’ Zuijderland vertelt dat hij begon te huilen toen hij de binder voor het eerst aanhad. ‘Omdat het zo strak zit?’, vraagt zijn moeder. ‘Nee, omdat het zo fijn is.’ Derksens grootste inzicht was het besef dat de transitie juist de oplossing is voor genderdysforie (het gevoel van onbehagen bij je biologische geslacht) en dat het leven daarna echt kan beginnen.

Hebben ze in de periode dat ze elkaar kwijtraakten soms gedacht: het komt nooit meer goed? Derksen staat op het punt te knikken. Zuijderland: ‘Schroom niet, hoor.’

Derksen: ‘Ik dacht dat ik je van me had afgestoten door mijn reacties en mijn vragen, en dat je met je transitie zou besluiten dat je ook zonder moeder kon. Ik dacht: dit is te veel, ik heb te veel gezocht, te veel geconfronteerd, te veel bij de lurven willen pakken in mijn pogingen te begrijpen en hij duwt me nu definitief van zich af.’

Maar Zuijderland wilde nooit echt zonder zijn moeder verder. ‘Nee, dan had ik moeten willen dat het niet goed kwam. Ik had afscheid kunnen nemen als ik dat gewild had, maar ik heb dat nooit gewild. En kijk waar we nu staan, samen.’

Met zonder ballen door Het Laagland. Tournee t/m 2 april.