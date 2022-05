Modeontwerper Richard Quinn durft commercieel én creatief te zijn: ‘Verkoop is wat ons relevant maakt’

Richard Quinn, prêt-à-porter herfst/winter 2022. Beeld Getty

Het eerste wat opvalt als je Richard Quinn (32) ontmoet: hij had niet minder op een archetypische modeontwerper kunnen lijken. Hij draagt geen idiote bril, maf kapsel of hysterische outfit. Quinn is een doodnormale boom van een vent met een stoppelbaard en een grote grijns, gehuld in doorsnee gewonemensenkleren. Qua uitstraling een levensgrote Paddington Bear, met in de plaats van een rode flaphoed een simpel petje. Niets wijst erop dat deze man een modekomeet is, die sterren als Jennifer Lopez, Lady Gaga en Kim Kardashian kleedt. Die zowel Anna Wintour als koningin Elizabeth op de front row van zijn modeshow had zitten en die naam maakte met uitzinnige gewaden. Hoe uitzinnig? Kort door de bocht: lakleren fetisjkleding gecombineerd met grote schouders en buitenissige bloemengewaden.

Pop-upwinkel The Creative Spot x British Fashion Council in Bicester Village. Modeontwerper Richard Quinn in het midden. Beeld Getty

Quinn is de jongste uit een Engels gezin van vijf kinderen uit de Londense wijk Eltham. Thuis waren de gordijnen traditioneel en uitbundig gebloemd, net als de tafelkleden en de meubels. Hoogtepunten qua mode uit zijn jeugd waren de twee identieke Bugs Bunny-T-shirts die zijn broer en hij droegen. ‘Mijn moeder hield ervan als alles bij elkaar paste’, zegt hij aan een tafeltje van een luidruchtig Italiaans restaurant in Bicester in Oxfordshire, ‘niet alleen de gordijnen. Zelf droeg ze grote schoudervullingen en polkadotjurken. Zeg maar de Diana-look. Ik houd niet van winkelen. Ik shop in de eerste de beste winkel op de hoek. Ik doe mijn stinkende best om niet op te vallen en ben de ultieme normcore.’

Dat Quinn iets met prints zou gaan doen stond eerder vast dan dat hij mode zou gaan ontwerpen. Als jonge jongen was hij altijd aan het schetsen, schilderen en tekenen, of aan het knutselen met speelklei en Lego. Zijn bachelor Art & Design aan de befaamde academie Central Saint Martins in Londen was gewijd aan printontwerp, zijn droom was een studio te openen waar andere ontwerpers stoffen konden printen. Toen modeontwerper Stella McCartney hem opmerkte en hem later, diep onder de indruk, een beurs toekende voor een master aan Saint Martins, kwam hij erachter dat hij ook zelf kleding wilde maken. Hij liep stage bij het huis Dior, toen de Belg Raf Simons daar hoofdontwerper was. Niet dat hij schouder aan schouder met Simons werkte. ‘Ben je mal’, zegt Quinn, ‘ik was daar meer de linkerboom uit de schoolmusical. Ik assisteerde de onderontwerper van de vrouwencollectie. Maar ik heb er mijn ogen uitgekeken als er stukken uit het archief kwamen en werden uitgepakt met handschoentjes aan. Die stoffen en de silhouetten uit de jaren vijftig en zestig... adembenemend.’

Dragqueen Violet Chachki (R) en een model op de catwalk van Richard Quinns modeshow in februari tijdens de modeweek in Londen. Beeld Getty

De liefde voor klassieke silhouetten is nog steeds uit Quinns werk af te lezen, net als een uitmuntende technische vakkennnis, die hij onder de knie kreeg tijdens een tweede stage, bij Richard James op de befaamde Londense kleermakersstraat Savile Row. Daarna werkte Quinn naar zijn eindexamencollectie toe, geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse kunstenaar Paul Harris, die levensgrote gebloemde, gestoffeerde vrouwenfiguren maakte. Zijn talent viel op en in 2016 werd hem voor zijn tweede collectie, door de naamgeefster zelf nog wel, de eerste Queen Elizabeth Award voor opkomend talent overhandigd. Daarna volgde in 2017 ook nog de H&M Design Award. Niet veel later verscheen Quinns werk op de rode loper en in de toonaangevende modebladen.

Koningin Elizabeth zit front row tijdens een modeshow van Richard Quinn in 2018. Beeld Getty

Niet dat hij vanaf dat moment zijn neus ophaalde voor minder glamoureuze klussen, bepaald niet. Quinn was net zo makkelijk te porren voor commerciële samenwerkingen. Hij werkte samen met tandpastamerk Colgate, whiskeylabel Royal Salute, jassenmaker Moncler en Tommy Hilfiger. In elk filmpje van hem op YouTube zie je het grote Epson-logo op de printer waar hij zijn stoffen op bedrukt en iedereen die het weten wil krijgt te horen hoe goed die printers zijn, hoe weinig water ze verspillen en hoe je door zelf te printen kunt voorkomen dat er overschotten ontstaan – Quinn als perfecte pr-jongen.

Richard Quinn, prêt-à-porter herfst/winter 2022. Beeld Getty

En nu is er een nieuw project waardoor Quinn met een aantal andere jonge ontwerpers een tijdelijke winkel in outletstadje Bicester Village in Oxfordshire mocht openen. Hij dankt de klus aan de British Fashion Council, die jong ontwerptalent helpt om ook zakelijk tot bloei te komen. Quinn tekende niet alleen voor een kleine collectie, die er wordt verkocht naast werk van onder anderen Roksanda, Mary Katrantzou en Tata Naka, hij mocht ook het interieur opfleuren. Letterlijk, want hij liet zowel de wanden als de gevel als de auto die voor de deur staat bekleden met prints van reusachtige madelieven.

Waar andere ontwerpers commerciële activiteiten verzwijgen of mijden als de pest, uit angst om hun geloofwaardigheid te verliezen, daar omarmt Quinn die juist van harte. ‘Verkoop is wat ontwerpers relevant maakt’, zegt hij. ‘Door middel van die samenwerkingen kom je onder de aandacht van steeds andere mensen. Ik denk goed na met wie ik in zee ga. Het whiskymerk waarmee ik samenwerk is superexclusief. En wat Bicester Village betreft: de mensen komen voor de grote internationale merken en hebben nog nooit van mij gehoord. Door hier een pop-up te mogen inrichten, leren ze mijn werk kennen.’

Pop-upwinkel The Creative Spot x British Fashion Council in Bicester Village. Beeld Getty

Samenwerkingen als deze leveren bovendien wijze praktijklessen op die Quinn niet op Saint Martins heeft geleerd, zegt hij. ‘Die opleiding is puur creatief. De British Fashion Council heeft me na mijn afstuderen veel geleerd over wanneer je moet verkopen, wat de beste seizoensindeling is, hoe je de juiste prijs bepaalt, welke stukken commercieel zijn. De raad leidt je door de eerste stappen heen en is een soort klankbord. Ze leren je alles over copyright en patenten en koppelen je aan de goede mensen die je kunnen helpen.’

Cardi B in Richard Quinn in Parijs. Beeld GC Images

Komt nog bij dat Quinn een zondagskind is. Sommige samenwerkingen – zoals die met Moncler – zijn volslagen toevallig tot stand gekomen. Maar misschien is het ook omdat de hypergetalenteerde en opgewekte Quinn zo’n overduidelijk eigen handschrift heeft, en een grote gunfactor. ‘Ik heb nu eenmaal de neiging om richting aardige mensen te bewegen. Als ik andere jonge ontwerpers een tip moet geven, dan is het: zoek de balans tussen heel aardig zijn en heel slim. Het is moeilijk om alles zelf te doen en je kleding op tijd af te krijgen, dus moet je zowel creatief als zakelijk zijn. Vooral héél hard werken, echt toegewijd zijn aan je vak.’

Wat er de komende tijd op het programma staat voor Quinn? Bruidskleding maken, want dat verkoopt goed, weet hij door een samenwerking met onlineboetiek Matches. En in september staat er weer een collab op stapel, die vooralsnog geheim is. Qua celebrity dressing heeft hij eigenlijk amper nog wensen, want: ‘Ik heb ze eigenlijk allemaal al gehad, Kim Kardashian incluis. Maar alle Kardashians tegelijk, dát zou nog wel een mooie uitdaging zijn.’