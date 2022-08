Modeontwerper Marga Weimans trekt ons liefdevol uit de comfortbubbel

Modeontwerper Marga Weimans. Beeld Els Zweerink

Marga Weimans (52) heeft nét haar eerste coronabesmetting achter de rug. Hoesten hoeft ze gelukkig niet meer en de koorts is ook weg. Eigenlijk is ze er naast wat moeheid best goed vanaf gekomen, en dat is allemaal te danken aan een ouwe soepkip (waarover later meer). Tijd om rustig weer aan het werk te gaan, in ieder geval, en werken kan deze zomer lekker in Rotterdam. Marga maakt namelijk ‘een ruimtelijk textiel werk’. Om wat preciezer te zijn: een gordijn. Weer eens wat anders dan kleding.

Wie: Marga Weimans (52)

Bekend van: De ontwerpen voor haar eigen modelabel Marga Weimans, met collecties als Debut, City Life en Body Archive.

Ontwierp ook nog: De collectie The Power of My Dreams, waarmee ze een i-D Styling Award won.

Het gordijn zal te zien zijn in Columeta in Rotterdam: een pand dat in de jaren vijftig is gebouwd door een Luxemburgse staalfabrikant om de kracht van staal te etaleren. Nu is het pand in handen van twee kunstminnende particulieren, die er zelf in wonen, maar het ook gebruiken als culturele ruimte voor bijvoorbeeld lezingen. Want het is niet alleen prachtig, zo’n gordijn, maar ook nog eens handig voor de akoestiek. Helaas duurt het nog even voor we het kunnen zien. Marga’s ontwerpen moeten namelijk nog verder worden uitgewerkt, geprint, en bovendien zijn de gordijnrails nog niet geleverd. Eind dit jaar is het af. Er zit nog best wat werk in, maar ach, dan hangt er ook wat.

Etenswaren in een weckpot. Beeld Colourbox

Supermarkt: Pieter Pot

‘Ik probeer zo min mogelijk afval te genereren, en daarom ben ik sinds een half jaar lid van Pieter Pot. Je doet daar online je boodschappen en krijgt alles vervolgens thuisgebracht in glazen potten. Als ze langskomen lever je de oude potten weer in, daar krijg je statiegeld voor terug. Los van het ecologische aspect voelt het ook als een heerlijke vorm van luxe. Nu ik het wat langer doe, weet ik beter wat ik nodig heb. In het begin ben je overenthousiast, alles ziet er zo leuk uit in zo’n fles of pot, en voor je het weet heb je veel te veel pasta en olie in huis.’

Beeld Getty Images

Hobby: Tuinieren

‘Planten verzorgen is het fijnste wat je kan doen. Ik geniet ervan iets te zien groeien. Het geeft iets aan je. Je wordt er rustig van, het leeft, het biedt iets aan de wereld. M’n man is ook een actieve tuinier. We hebben een hoop planten in huis, boven hebben we een bloementuin op het terras, en voor de deur een smalle geveltuin die helemaal volstaat. Vooral met zonnebloemen. Prachtig.’

Marga Weimans. Beeld Els Zweerink

Beeld Getty Images/EyeEm

Wassen: Koud water

‘Ik begin m’n douchesessies met warm water, en draai de laatste twee minuten de hete kraan helemaal dicht. Het schijnt gezond te zijn, maar ik doe het vooral omdat het zo’n fijne manier is om de dag mee te beginnen. Het verfrist je meteen. Soms heb ik er eigenlijk geen zin in, vooral in de winter, maar dan doe ik het toch, want we zitten in een comfortbubbel, en het is goed daar eens uit te stappen.’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Eten: Soepkip

‘Ik koop bijna wekelijks een soepkip uit de diepvries bij de biologische supermarkt om er kippensoep van te maken. Zet een pan water op, gooi de kip er al bevroren in, doe er een bos selderijstengels bij. Open vervolgens je groentela en gooi alles wat je aan groenten over hebt in de pan. Laurierbladeren, piment, peperkorrels, bouillon, zout en een rode peper erbij en laten trekken tot de kip is ontdooid, dan koolhydraten erbij, zoals aardappels, oude macaroni of kikkererwten. Je kunt er twee dagen lang van eten, en dat voor minder dan 10 euro.’

Zangeres Caroline Polachek. Beeld Getty Images

Muziek: Caroline Polachek

‘Ik ben al wat langer fan van zangeres Charli XCX, en zij zong een tijdje geleden een duet met Caroline Polachek, zo kwam ik haar op het spoor. Polachek maakt alternatieve pop, met vrij vervreemdende teksten. Ze heeft een aparte stem; het klinkt alsof ze autotune genereert in haar stem. Ik luister er vooral naar tijdens het wandelen en werken.’