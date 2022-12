Mode-icoon en petemoei van de punk had lak aan alles

Ontwerper Vivienne Westwood groet haar publiek omringd door mannequins na haar show tijdens de Parijse prêt-à-porter modeweek voor voorjaar-zomer 2011. Beeld Corbis via Getty Images

Vivienne Westwood, de immer opstandige petemoei van de punk, is donderdag op 81-jarige leeftijd gestorven, omringd door dierbaren in de Zuid-Londense buurt Clapham. Westwood was al een poosje met pensioen. De creatieve leiding van haar label had ze in 2016 overgedragen aan haar echtgenoot, de 56-jarige Oostenrijker Andreas Kronthaler. Niet dat ze stilletjes achter de geraniums haar pensioenponden zat te tellen: als het even kon was Westwood aanwezig bij de shows van Kronthaler of liet ze van zich horen bij modemanifestaties.

Vivienne Westwood en haar man Andreas Kronthaler aan het einde van de modeshow tijdens de Parijse prêt-à-porter-modeweek voor najaar-winter 2013. Beeld Getty Images

Westwood was er de vrouw niet naar om zich het zwijgen op te laten leggen. In de bijna vijf decennia die haar ontwerpcarrière duurde, viel ze op door haar onorthodoxe creaties en haar luide oproepen tot actie tegen de gevestigde orde. Ook haar uiterlijk was onconventioneel: een Brits-bleke huid, knaloranje of witblond geverfd haar en slordige make-up die deed vermoeden dat ze een kind had laten vingerverven op haar hoofd. Uiteraard ging ze steevast gekleed in haar eigen ontwerpen, waarin Schotse ruiten en tweeds werden gecombineerd met korsetten en queues.

Vivienne Westwood in een van haar eigen creaties in 2018 in Londen bij een evenement van Cool Earth om aandacht te vragen voor de redding van het Peruaanse regenwoud. Beeld WireImage

Schooljuf

Dat Westwood de mode in zou gaan, lag niet in de lijn der verwachting. Ze werd in 1941 als Vivienne Isabel Swire geboren in het dorpje Tintwistle in Derbyshire, als oudste van drie kinderen. Vader Gordon en moeder Dora runden samen het lokale groentewinkeltje annex postagenstchap. Op haar 18de schreef Vivienne zich in voor een cursus edelsmeden aan Harrow Art School, maar na één semester hield ze het al voor gezien en werd ze schooljuf. In 1962 ontmoette ze op een dansavond gereedschapverkoper Derek Westwood. Ze trouwde datzelfde jaar in een zelfgenaaide jurk en werd in 1963 moeder van zoon Benjamin.

Haar brave burgermansbestaan en huwelijk eindigden toen ze in Londen via haar broer Gordon diens vriend Malcolm McLaren leerde kennen, een gesjeesde kunstacademiestudent die sterk was beïnvloed door het absurdisme en de kunstzinnig-politieke situationistenbeweging. In Westwood herkende McLaren zijn muze, iemand met wie hij mode als wapen zou kunnen inzetten tegen vertrutting. Met zoon Ben trok ze in bij McLaren en zijn woongroep, in 1967 werd zoon Joseph geboren en in 1972 opende het duo een kledingzaak aan de Londense King’s Road. In de rekken hingen fetisjkleren en tweedehandsjes van Teddy Boys uit de jaren vijftig, zoals jasjes met fluwelen revers en dunne stropdasjes. Toen de originele kleren uitverkocht dreigden te raken, besloot Westwood ze eigenhandig na te maken.

Sex Pistols-manager Malcolm McLaren en zijn partner Vivienne Westwood (in God Save The Queen-shirt) in 1977 voor Bow Street Magistrate Court in Londen, vrij op borgtocht nadat hij was opgepakt in verband met een vechtpartij. Beeld Mirrorpix via Getty Images

De naam van de winkel zou vele malen veranderen (In the Back of Paradise Garage, Let It Rock, Too Fast To Live Too Young To Die, SEX, Seditionaries, Worlds End) en groeide uit tot het kloppende hart van een nieuwe jongerenbeweging van punkers en new romantics. McLaren werd manager van de punkband Sex Pistols, Westwood zelf transformeerde in een punkprinses met rechtopstaand gebleekt haar en kapotte outfits. In haar autobiografie Vivienne Westwood uit 2014 schreef ze: ‘Ik zag mezelf niet als een modeontwerper, maar als iemand die de verrotte status quo wilde confronteren door de manier waarop ik me kleedde en anderen kleedde.’ Zangeres Chrissie Hynde, die er indertijd winkelmeisje was, zei in diezelfde memoires: ‘Ik denk niet dat punk had kunnen plaatsvinden zonder Vivienne en Malcolm.’

Swastika’s en adelaars

De collectie breidde zich gestaag uit met kleding die als doel had te shockeren, te irriteren en te provoceren. Grofgebreide doorkijktruien werden gecombineerd met verknipte jeans en gescheurde shirts met handgeschreven teksten. Met de kippebotjes uit het afval van een Italiaans restaurant in de straat werden letters gevormd die op de shirts werden genaaid. Britse vlaggen werden hergebruikt, evenals Schotse rokken en sjaals. Swastika’s en adelaars werden doodleuk als symbolen gebruikt. ‘We wilden het establishment ondermijnen’, schreef ze daarover in haar memoires. ‘We haatten het. We wilden het vernietigen. Het was de jeugd tegen mensen op leeftijd.’ Voor het gebruik van symbolen uit het Derde Rijk zou ze zich nooit verontschuldigen – ze verwees enkel naar het mantra van haar idool, de Britse filosoof Bertrand Russell, dat ‘orthodoxie het kerkhof van intelligentie’ is.

Westwood in haar Londense studio, London, circa 1982. Beeld Getty Images

Hoepelrok

Begin jaren tachtig werd de punkboetiek een heus modehuis en gaven McLaren en Westwood modeshows in Londen en Parijs onder de (boetiek)naam Worlds End. In de eerste collectie, Pirates, zaten bontgekleurde jurken op basis van historische patronen uit de kunstbibliotheek van het Londense Victoria & Albert Museum. Het refereren aan kleding uit een andere tijd en andere culturen zou een handelsmerk worden van Westwood, die al snel brak met McLaren en onder haar eigen naam verderging. Haar bekendste creaties zijn de ‘mini crini’, een hyperkorte versie van de 19de-eeuwse hoepelrok en korsetten met conische cups – waarmee ze ontwerper Jean Paul Gaultier, die furore maakte met puntbeha’s, een paar jaar vóór was. Deze romantische, historische stukken combineerde ze met parodieën op traditionele items als kostschooluniformen, cardigans, parelkettingen en Harris-tweeds.

Model Kate Moss in een creatie van Vivienne Westwood, maart 1993 in Parijs. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Terwijl haar kleding draagbaarder en salonfähiger werd, rees haar roem en nam de waardering van het door Westwood zo gehate establishment toe. In 1990 en 1991 werd ze uitgeroepen tot ontwerper van het jaar bij de British Fashion Awards. Westwoods shows bleven prikkelen: modellen met blote borsten of billen waren eerder regel dan uitzondering. Ook haar accessoires waren spectaculair. In 1993 moest model Naomi Campbell zulke hoge plateauhakken dragen dat ze een fenomenale smakkerd maakte midden op de catwalk – een val die ze hard lachend en gracieus onderging.

‘Koop minder’

Hoewel ze mateloos populair en invloedrijk werd en bleef, werd Westwood nooit schathemeltjerijk van haar werk. Ze was er eenvoudigweg niet zakelijk genoeg voor. Nadat ze in 1992 was getrouwd met de modestudent Andreas Kronthaler stond hij haar creatief bij en kreeg ze meer tijd voor nevenactiviteiten, zoals het protesteren voor Greenpeace en tegen de uitlevering van Julian Assange. Haar mantra om zo verantwoord mogelijk mode te consumeren herhaalde ze waar mogelijk: ‘Koop minder, kies verstandig en doe het zelf.’

Vivienne Westwood verkleed als Margaret Thatcher op de cover van het aprilnummer van het Britse blad Tatler, in 1989. Beeld Michael Robert

Burgerlijk ongehoorzaam was en bleef ze op alle mogelijke manieren. In 1989 poseerde ze als haar tegenpool Margaret Thatcher voor de cover van Tatler. Toen ze in 1992 op Buckingham Palace de Orde van het Britse Rijk kreeg opgespeld door koningin Elizabeth, droeg ze een stemmig enkellang grijs ensemble met daaronder een hooggesloten witte bloes. Eenmaal buiten maakte ze ten overstaan van de aanwezige paparazzi een pirouette waardoor haar rok opwaaide en bleek dat ze onder haar panty, lekker puh, geen onderbroek droeg.