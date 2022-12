Mode en de surrealistische stijl van fotograaf Paul Kooiker: dat wringt, op een goede manier

Links: ‘Untitled’, modemerk JNBY; rechts ‘Untitled’, Vogue (2019). Beeld Paul Kooiker

Paul Kooiker een modefotograaf? Dat gevoel heeft hij helemaal niet, als er op een ochtend in 2013 twee dozen uit Italië bij zijn studio in Amsterdam worden bezorgd. Deze klus voelt eerder als een tussendoortje. Niettemin is de afzender een grote in de wereld van haute couture: de Amerikaanse modeontwerper Rick Owens.

Niet lang daarvoor hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet. Owens, met zijn ruige gothic-esthetiek, en Kooiker, de beeldend kunstenaar die een volstrekt eigen, surrealistisch universum bij elkaar heeft gefotografeerd van voluptueuze naakten in ongemakkelijke houdingen, kerktorens, familieleden, landschappen, pumps, ezels en sigaren.

Of hij een lookbook voor hem wil maken, vraagt Owens, fan van Kooikers werk. Kooiker, ‘weinig bekend’ met de wereld van de mode, heeft dan nog nooit een lookbook van dichtbij gezien. Hij weet alleen dat het een collectieboek is van een bepaald seizoen, bedoeld voor de verkoop.

Lang heen en weer praten was niet nodig, zegt Kooiker (58) twee weken voor de opening van zijn solo Fashion in het Amsterdamse Foam. ‘We begrepen elkaar, als kunstenaars. Rick wist wat ik maakte, hij gaf me carte blanche. Ik moest alleen zijn schoenen, tassen en portemonnees gebruiken.’

Het resultaat is niet te zien in Foam (‘te lang geleden, het voelt een beetje als een jeugdzonde’), maar als prelude op wat later zou volgen, verdient die eerste stap in de richting van fashion toch een markering. ‘Het lookbook keert de kont naar de commercie’, schrijft freelancecurator Hanne Hagenaars ten tijde van de verschijning, en zo is het precies: alles wat we associëren met mode ontbreekt. Op één foto ligt een blote vrouw op haar buik over een leren leunstoel, naast haar op de grond een berg papier, tegen de muur achter haar een archiefkast. Aan de benen, een ervan in de lucht gestoken, steken zwarte laarzen.

Een gruizige crimescene.

Tussen die eerste foto’s en deze, met schoenen van de ontwerper Jacquemus, gemaakt voor Numéro Magazine (1), zit een periode van vijf jaar. Als autonoom kunstenaar werkt Kooiker in die tijd aan de series Nude Animal Cigar en Eggs and Rarities, die beide resulteren in een tentoonstelling en een boek. Zo nu en dan wordt hij gevraagd voor projecten op de grens van kunst en mode, veelal gepubliceerd in tijdschriften met kleine oplagen. ‘Het autonome werk en mijn werk in opdracht wilde ik in die tijd strikt gescheiden houden. Heel gek eigenlijk, want je ziet duidelijk dat ze elkaar overlappen.’

(1) Schoenen van ontwerper Jacquemus, zonder titel, ‘Numéro Magazine’ in 2018. Beeld Paul Kooiker

In 2018 werkt hij voor deze productie samen met de New Yorkse stylist Katie Burnett. ‘We hadden al eens iets samen gedaan, ze was de eerste die me direct na het lookbook van Owens benaderde. Katie en ik begrijpen elkaars esthetiek. We zitten bij hetzelfde agentschap, Mini Title, dat fotografen en stylisten aan tijdschriften en merken koppelt.

‘Je hebt twee categorieën stylisten: de ene levert de mooiste stukken van de beste merken, en is op de set vrij conventioneel. En dan heb je de stylisten die durven improviseren, zoals Katie. Die op het allerlaatste moment een kostuum binnenstebuiten durven te keren, waardoor je een sculptuur te zien krijgt, meer dan een kledingstuk. Hier had Katie bedacht: het gaat om de schoenen, er hoeft verder geen outfit bij. Ze heeft de tepels van het model afgeplakt en haar een panty aangetrokken. De rest was aan mij: de houding van het model, op haar rug en met haar benen omhoog, het standpunt van waaruit ik haar fotografeer, de belichting.’

Zijn entree in de modefotografie is in die tweede helft van de jaren tien misschien onverwacht, maar voor Kooikers gevoel klikt die bijna vanzelfsprekend aan modelfotografie en studiofotografie, twee constanten in zijn werk. Al die jaren doet hij onderzoek naar het menselijk lichaam, naar houdingen. ‘Ik kneed lichamen als een beeldhouwer tot een sculptuur. Ik gebruik ook vaak poppen als model (2). Die maak ik zo menselijk mogelijk. De echte modellen vaak zo popperig mogelijk. Ik hou ervan om de grens op te zoeken van geloofwaardigheid.’

(2) Schoenen van Maison Margiela, voor ‘Cero Magazine’ (2022). Beeld Paul Kooiker

Hoofden van de modellen laat hij vaak buiten zijn beeld. ‘Intiem en anoniem, dat wringt aan alle kanten, en dan wordt het interessant.’ Haar, en pruiken, fascineren hem dan weer mateloos. ‘Het haar zit in een andere wereld dan het lichaam. Haar gaat bij mij ook vaak een eigen leven leiden, net als benen en armen en handen.’ De foto waarop twee pruiken aan de wandel lijken (3), maakt hij tijdens een fotoshoot met de Zwitserse haarstylist Olivier Schawalder. Ook met hem werkt hij graag samen. ‘Die pruiken had Olivier even te drogen gezet, ik zag dat beeld en heb ze op het trottoir geplaatst. Het zijn van die tussendoorfoto’s die je makkelijk met je iPhone maakt.’

(3) Zonder titel (2021) Beeld Paul Kooiker

Dienen de opdrachten van magazines (The Face, M Le Monde, Dazed & Confused) en merken (Givenchy, Valentino, Victor & Rolf) zich steeds vaker aan, gaat in het voorjaar van 2020 de wereld op slot. Voor een dubbelproject met sieradenontwerper Michèle Lamy en Kim Kardashian (4) bedenkt en regelt hij binnen een dag een nieuw idee. In plaats van naar Los Angeles en Parijs te vliegen om beide modellen (Lamy in de lingerie van Kardashian, Kardashian met de juwelen van Lamy) te fotograferen, geeft hij hun mannen, Rick Owens en Kanye West (nu ex-man), de opdracht om namens hem op de knop te drukken. ‘Ze kregen strikte instructies: welk soort iPhone (een 11) ze moesten gebruiken, welke app ze nodig hadden, welk licht ze moesten gebruiken, op welke afstand ze hun vrouwen moesten fotograferen, en in welke houding. Kanye hield zich niet overal aan, maar wat ik het mooie vind van die foto van Kim: ze kijkt naar haar man, niet naar mij. Dan krijg je een andere blik.’

(4) Kim Kardashian, gefotografeerd door Kanye West, op instructie van Paul Kooiker, ‘Untitled’, ‘(AnOther)’ (2020). Beeld Paul Kooiker

Hij noemt de foto een outsider in zijn werk, omdat hij alleen de bedenker van het concept is. ‘Het toe-eigenen van werk vind ik er interessant aan. Ik heb een idee, een conceptuele laag aan de foto toegevoegd, die je er niet per se aan afleest. Dat is het verhaal eromheen, en dat is interessanter dan het beeld.’

Een jaar later neemt hij het heft weer een beetje meer in eigen handen, als muzikant en producer Yves Tumor (5) hem benadert om de foto’s te maken voor zijn album The Asymptotical World . Ook nu kan hij door een lockdown niet naar Los Angeles vliegen. Hij vraagt de artiest eenzelfde iPhone te kopen als die waarmee hij zelf werkt, daar de app op te installeren die Kooiker heeft ontdekt, en waarmee een connectie tot stand komt tussen de twee telefoons. ‘Ik zat hier aan deze tafel, een ingehuurde assistent keek door de iPhone van Yves, ik gaf instructies, hoe hij zijn hoofd moest houden, hoe het licht erop moest schijnen. Ik keek door mijn lens en zag hetzelfde beeld, ik drukte af.’

(5) Yves Tumor (2021), voor het album ‘The Asymptotical World’. Beeld Paul Kooiker

Het mooie van werken in opdracht, vindt Kooiker, is dat alles snel gaat en dat je constant moet improviseren. ‘Er zit altijd wel iets tegen: de verkeerde lampen zijn besteld, het model is niet helemaal zoals je had gedacht, je komt in een studio, helemaal perfect, maar hij mist alle sfeer die ik wil. Dan moet je je kunnen aanpassen. En snel. Je wordt voor een dag, soms twee geboekt, je kunt niet zeggen: vandaag lukt het me niet. In die dag moet het gebeuren, want de foto’s die je maakt, gaan sowieso gepubliceerd worden. Die beperking heeft me nog scherper gemaakt.’

‘In de mode ben ik een new kid on the block, maar eigenlijk heb ik er niks mee: ik ben achter in de vijftig, ook nog man, en wit. En toch voel ik dat ik op precies het juiste moment in de modewereld ben terechtgekomen. Alle correcties die in de maatschappij plaatsvinden, zie je in de mode terug, maar dan uitvergroot: bodypositivity, Black Lives Matter, het vervagen van de grenzen tussen de seksen. En je hebt een aantal vrouwelijke modefotografen die het cliché van seksisme uitvergroten: dat kunnen alleen zij nu doen, vind ik. Ik voel me thuis in die wereld. Zelfs de tijdloosheid van mijn beelden heeft nu een plek in de modefotografie.’

Drie grote projecten geven hem dit jaar een extra zwieper. Kooiker wordt gevraagd voor een editorial in het jaarlijks verschijnende, prestigieuze tijdschrift Acne Paper, ooit gestart door Acne Studios, maar al lang de etalage van meer dan alleen het eigen merk. Er staan bijdragen in van de internationale top in de fotografie, literatuur, wetenschap en beeldende kunst. In dezelfde tijd krijgt hij de opdracht voor een campagne voor Acne Studios, met wereldster Rosalía als model, en voor een campagne voor Diesel.

‘Acne Paper is een waanzinnig project. Daar wil je absoluut een keer in staan. De uitgave van dit jaar, 500 pagina’s, is gebouwd rond een fictief personage, Atticus. Ik heb één hoofdstuk uit zijn leven gemaakt, één foto, een portret, werd de cover (6).’

(6) De foto die werd gebruikt voor de cover van ‘Acne paper’ (2022). Beeld Paul Kooiker

Hoe zo’n opdracht in z’n werk gaat? ‘De artdirector stuurt een moodboard voor je in gesprek gaat, het zit goed als je ziet dat ze daar ook foto’s van jou in hebben verwerkt. Dan weet je dat ze je werk begrijpen. Ik wist dat ik met mannenmode moest werken, en heb samen met de castingdirector naar androgyne modellen gezocht. De stylist had kleding van Yves Saint Laurent en Chanel meegenomen, maar ook jonge Nederlandse merken, zoals Ninamounah.’

Een typische Kooiker-set, opgebouwd in zijn eigen studio: een afgeplakte ruimte van bescheiden grootte, zonder daglicht, rommel en lappen en behang overal, in de hoek staat het kleurenpalet waarvan hij houdt: oudroze, beige- en bruintinten. Hij fotografeert alle grote opdrachten hier; zitten ze hutjemutje met tien man bij elkaar. Als hij naar het buitenland moet, neemt hij vaak zijn eigen set mee. ‘Ik doe alles tegendraads. Kijk, op deze foto (7): ik zet er heel veel licht op, zodat de schaduwen van alle kanten komen. Dat maakt deze foto bijna amateuristisch. De surrealisten deden hetzelfde, maar dan uit onkunde. Toen ik zelf nog op de academie zat, ging ik in Londen naar een tentoonstelling over surrealisten in de fotografie. Die hebben me de ogen geopend: je mag loskomen van de realiteit, het hoeft allemaal niet perfect.’

(7) ‘Acne paper’ (2022) Beeld Paul Kooiker

Met de twee campagnes, van Acne Studios en Diesel, betreedt hij een veld dat hij als autonoom kunstenaar niet eerder betrad: een waarin hij zich moet voegen in het concept van een ander. Ook dat vindt hij interessant: hoe ver kun je het idee van een creative director van een merk je eigen kant op duwen.

Hij heeft zich nooit gerealiseerd hoeveel impact een campagne kan hebben. Binnen een dag had hij er op Instagram vijfduizend nieuwe vrienden bij. Hetzelfde met Diesel. Die foto’s laten een andere Kooiker zien: de modellen liggen op een strand, niet in zijn set. Je ziet rood en geel en blauw en strakke lijven, het mannelijke model houdt een Dieseltasje voor zijn geslacht. ‘Ik heb bewondering voor de creativiteit van Glenn Martens, de creative director van Diesel, en voor de artdirector van de campagne. Ze zijn ongelooflijk eigenwijs en niet bang. Ik hou van het pesterige, beetje ironisch clichématige van hun merk. Ik vind het ook spannend om mezelf uit de tent te lokken, mijn eigen grenzen op te rekken.’

Waarom hij Diesel toch niet in de tentoonstelling heeft opgenomen? ‘Voor een tentoonstelling, en ook voor een boek, wil ik zo dicht mogelijk bij mezelf blijven. Ik heb ook ander beeld dat in opdracht is gemaakt niet geselecteerd, maar dat betekent niet dat ze niet ooit terugkomen in mijn werk. Ik heb een heel groot archief, eigenlijk ontstaat mijn werk pas als ik daaruit een thema destilleer, en ga editen. Zo is Fashion ook ontstaan. De scheidslijn die ik vroeger trok, tussen autonoom werk en fotografie in opdracht, heb ik daarin losgelaten. Het streven is dat alles autonoom beeld wordt. Ook als het fashion is.’

Paul Kooiker: Fashion. Foam Amsterdam, t/m 23/2.