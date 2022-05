Mitski betovert als podiumverschijning, maar haar zang is vlak ★★☆☆☆

Mitski bij Jimmy Kimmel Live. Beeld Getty

Een indie darling is Mitski al jaren, maar de opmars van de in Japan geboren New Yorkse is met haar dit jaar verschenen zesde album Laurel Hell in een stroomversnelling geraakt. Paradiso, Amsterdam: uitverkocht. Extra concert in TivoliVredenburg, Utrecht (28 juni): óók uitverkocht. Zo hard ging dat niet eerder.

In Paradiso heerste woensdag de devote, emotioneel geladen sfeer die je alleen proeft bij artiesten die veel betekenen voor hun publiek. Dat doet Mitski: haar introspectieve, persoonlijke lyriek biedt velen troost en kracht. Op z’n millennials: ze ‘empowert’.

Naar de 31-jarige hoofdrolspeelster in haar witte jurk bleef je kijken: haar handgebaren, haar dans, haar expressie. Als een kruising tussen Kate Bush en Yoko Ono bestreek ze het podium.

Voor veel aanwezigen leek dat voldoende: 75 minuten dicht bij de betoverende vrouw die zulke mooie liedjes maakt, zoals Love Me More aan het begin en Working for the Knife of Washing Machine Heart richting het einde.

En tóch: muzikaal werkte het niet helemaal. Bieden de albums een lichte, vaak elegant pulserende elektronische sound, nu stond er een wat kleurloze band achter haar, met een drummer die de boel net iets te hardhandig dichtspijkerde. Mitski’s gedragen zang zweefde er niet boven, zoals in de studioversies, maar werd erdoor bedolven, hoe vurig de fans de vocale honneurs ook waarnamen.

Zo kwam een teer punt bloot te liggen: zo karaktervol als Mitski’s podiumperformance is, zo vlak bleek in Paradiso haar zang. Ze legde het een beetje af tegen haar eigen band, een therapeutische oerschreeuw als in Townie daargelaten.

Ondertussen hoopte je dat ze iets aardigs of moois zou zeggen, maar Mitski beperkte zich tot een gepreveld bedankje bij het afscheid, daarmee onbedoeld onderstrepend dat het in Paradiso toch wat karig was, qua empowerment.