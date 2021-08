Mitra is een gewichtig drama, slim in het jasje van een thriller gestoken ★★★☆☆

37 jaar na de executie van haar dochter Mitra door het Iraanse regime rookt Haleh (Jasmin Tabatabai) nog steeds. Ze is destijds naar Nederland gevlucht en heeft een succesvolle academische carrière opgebouwd. Voor de buitenwereld is ze ontegenzeglijk geslaagd, maar het fanatisme waarmee ze in het begin van Mitra op het toilet voor aanvang van een lezing haar sigarettenrook richting de piepende rookmelder blaast, maakt duidelijk dat de tijd haar wonden nooit heeft geheeld.

Mitra, de tweede speelfilm van de Iraans-Nederlandse filmmaker Kaweh Modiri, is een gewichtig drama over schuld en onschuld, onderdrukking en vrijheid, trauma en wraak. Slim gestoken in het jasje van een onderkoelde thriller, waardoor het gewicht zich nooit laat voelen als ballast.

De film is tevens een volgende stap in een persoonlijk oeuvre over buitenstaanders: eerder schreef Modiri een boek over zijn leven in Nederland na de vlucht met zijn ouders uit Iran (Meneer Sadek en de anderen), waarna in Bodkin Ras, zijn mengeling van documentaire en fictie, een Iraans-Nederlandse jongen wordt opgevoerd die in een ruwe Schotse kroeg stamgasten persoonlijke verhalen ontfutselt. Mitra – vorig jaar ook verschenen als roman – neemt de dood van zijn zus als uitgangspunt (geëxecuteerd door het regime toen zijn moeder zwanger van hem was), gevolgd door fictieve bespiegelingen over mogelijke wraak.

Het leven van Haleh krijgt nieuwe betekenis wanneer twee vermeende leden van het verzet tegen het Iraanse regime aankloppen en haar een foto van een vrouw toeschuiven: die zou haar dochter hebben verraden. Haleh, die alleen ooit de stem van de vrouw heeft gehoord, trommelt haar broer Mohsen op om samen het Arnhemse flatje van de vrouw te bespioneren. ‘Ben je opeens een detective?’, vraagt Mohsen (Mohsen Namjoo, ook verantwoordelijk voor de sfeervol dreigende soundtrack) eerst nog spottend, waarna het tweetal zich als volleerd amateurspeurders aan de vrouw (en haar dochter) opdringt.

Beheerst laveert Modiri onderwijl tussen hedendaags Arnhem en het verleden in Teheran vlak voor de executie van Mitra, waarbij licht, kleur en decors in beide tijden haast evenveel zeggen over de verschillende stadia van paranoia als de gebeurtenissen zelf. Het is de gelige gloed en de drukke marktjes van toen, waar de ogen van mogelijke overheidsspionnen voortdurend voelbaar zijn, tegenover het schaduwrijke, film noir-achtige Nederland, waar de pijn van vroeger door de kieren naar buiten kruipt.

Hoofdrolspeelster Tabatabai brengt dit gevoel goed naar voren met de droeve oogopslag van Haleh. Zie haar wachten in het wat steriele, moderne treinstation van Arnhem: in het fluisterende Mitra is het voldoende om haar gevoel van vervreemding compleet te maken.