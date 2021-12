Misschien wat schreeuwerig, maar het kerstrepertoire van Kelly Clarkson heeft zo zijn charme ★★★☆☆

In de Verenigde Staten, het kerstland bij uitstek, gaan vooral countrysterren en de giganten van de musicals en talentenshows los op het decemberrepertoire. Het is voor onze smaak misschien wat te glitterig, maar de ronkende bigband-r&b van een zangeres als Kelly Clarkson heeft toch ook wel zijn charmes. Als je de knipoog erbij denkt.

In 2013 bracht de eerste winnaar van American Idol haar grote kerstplaat uit. Wrapped in Red brak de jaarrecords, en werd in de VS een bescheiden nieuwe klassieker. Met When Christmas Comes Around... probeert Clarkson opnieuw een slag te slaan. Maar echt subtiel is de schreeuwerige en met blikkerige trompetten omgeven It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas niet.

Grappig is wel het vrolijke rock-’n-roll-liedje Christmas Isn’t Canceled (Just You), dat ons even meeneemt naar de decors uit de musical Grease. Scherpe tekst ook: ‘Underneath that mistletoe, you’ve been so bad/ You ruined all my favorite things’. En luister ook even naar Glow, met gastvocalen van de immer zuiver kermende Chris Stapleton.

Kelly Clarkson When Christmas Comes Around... Pop ★★★☆☆ Atlantic