‘Misschien klonk het arbeideristisch, maar ik zong over zaken die ik echt meende’

De socialistische Amsterdamse vrouw die in de jaren negentig in Flodder de ene na de andere sigaar opstak en menig glas whisky achterover sloeg, was ooit een linkse activist die zich met hart en ziel inzette voor de goede zaak. Niet veel mensen weten dat nog.

Nelly Frijda (1936) was veel meer dan een actrice en veel meer dan Ma Flodder. Toen ze in de huid kroop van een nogal slonzig type dat geen tegenspraak duldt, de fatsoensregels aan haar laars lapt en niet schroomt om een blik hondenvoer leeg te lepelen, had ze al een grote staat van dienst in het linkse kamp, als cabaretière en zangeres.

Frijda maakte in de jaren vijftig deel uit van het ABC Cabaret van Wim Kan en sloot zich later aan bij de groep Ratjetoe met onder meer Berend Boudewijn en Rinus Ferdinandusse. Ze was opstandig, geëngageerd en politiek actief. Frijda steunde de vrouwenbeweging en de vredesbeweging en werkte mee aan het kneiterlinkse radioprogramma In de Rooie Haan.

Bezien in dit licht was haar kennismaking met het Chileense liefdespaar Amanda en Manuel in 1975 geen toeval. Eerder al had de voorhoede van progressief Nederland hun schepper ontdekt, de communistische dichter, volks-en protestzanger Víctor Jara.

Zijn lied Te Recuerdo Amanda uit 1969 is een tragische vertelling over een uitgebuite fabrieksarbeider, Manuel, die door geweld om het leven komt. Zijn vriendin Amanda komt te laat bij de fabriek, haar minnaar ‘ligt kapot op straat’. De hoofdrolspelers vernoemde Jara naar zijn eigen ouders.

Onder anderen Joan Baéz, Mercedes Sosa en Robert Wyatt zetten het lied op hun repertoire. Cornelis Vreeswijk bracht in 1978 een Nederlandse (Ik zie Amanda) en een Zweedse versie (Jag minns dig Amanda) uit.

Het waren niet in de laatste plaats oden aan Víctor Jara, de volksheld aan wiens leven een wreed einde kwam. Jara werd opgepakt tijdens de militaire staatsgreep op 11 september 1973 en in Santiago afgevoerd naar het nationale stadion. Vijf dagen later werd hij gevonden, doorzeefd met tientallen kogels. Zijn handen waren verbrijzeld, tijdens zware martelingen.

Voor die man en voor alle slachtoffers van politiek geweld en uitbuiting zong Nelly Frijda in 1975 Amanda. Dat deed ze in een radioprogramma van de VARA waarin onder leiding van Jaap van de Merwe socialistische liederen ten gehore werden gebracht. ’t Oproer Kraait, was de veelzeggende programmatitel.

In een interview met het tijdschrift van de SP, Tribune, keek Frijda in 2000 voldaan terug op die jaren. De protestliederen waren héérlijk om te doen, zei ze.

‘Omdat ik iets deed wat ik ook echt meende. Dat kan dan best wel allemaal heel ‘arbeideristisch’ en strijdvaardig geklonken hebben, maar ze gingen over van alles. Vrouwenstrijd, werktijdverkorting enzovoorts’.

Het was allemaal erg lang geleden en helemaal niet meer in, erkende ze later in een interview in het tv-programma Tot op het bot. ‘Maar misschien zouden we het weer eens moeten gaan doen. Ik vind het wel de tijd ervoor, eigenlijk.’ Gelijk heeft ze.

