Misschien is James Brown vermoord. Maar door wie, en waarom?

The James Brown Mystery Beeld CNN

Het is eerder onderwerp van gesprek geweest, in een spraakmakende podcast over de Duitse wereldhit Wind of Change. Was dat nummer van The Scorpions uit 1990 soms bedacht door de Amerikaanse veiligheidsdiensten, om het uiteenvallen van de Sovjet-Unie te bespoedigen? Bewijzen werden niet geleverd, maar de suggestie dat de CIA zich heeft beziggehouden met de popmuziek en andere cultuurvormen bleef hangen.

Nu dient zich een nieuwe, mysterieuze zaak aan. De podcast The James Brown Mystery van nieuwszender CNN onderzoekt of geheim agenten zich ook hebben bemoeid met de carrière van de soulzanger James Brown. En zelfs of zijn dood in 2006 wel natuurlijk was. CNN-journalist Thomas Lake beet zich jaren geleden vast in het verhaal. Voor een aantal onthullende artikelen sprak hij met tientallen Brown-getrouwen, die hun twijfels hadden over het plotselinge overlijden van de zanger in 2006, op kerstavond. Zelfs de arts die de overlijdensverklaring tekende, verklaarde dat hij achteraf ook zijn bedenkingen had. Misschien is Brown vermoord. Maar door wie, en waarom?

Voor zijn podcastreeks doet Lake het onderzoek dunnetjes over. Hij laat zich vooral leiden door het pijnlijke, maar soms ook spectaculaire verhaal van circusartiest Jacque Hollander. Ze raakte in de jaren tachtig bevriend met Adrienne Brown, de derde echtgenote van de soulzanger. Ze trad toe tot zijn entourage en maakte gruwelijke dingen mee. Hollander vertelt door de zanger te zijn misbruikt, maar ook dat negen mensen uit de omgeving van Brown om het leven zijn gebracht, inclusief Adrienne.

James Brown, vertelt Hollander ook, werd voor het karretje van de CIA gespannen omdat de zanger een enorme invloed had op zwarte Amerikanen. In 1968, de dag na de moord op Martin Luther King, trad James Brown op in Boston en hij wist de gemoederen tot bedaren te brengen. Terwijl in veel Amerikaanse steden rellen uitbraken, bleef het in Boston rustig. Dankzij James Brown.

Sindsdien werd de zanger, ook volgens hemzelf, benaderd door geheim agenten en in de gaten gehouden. Maar Hollander vertelt dat ook criminele bendes achter Brown aanjaagden, en zij sleept de luisteraar en journalist Lake mee in een konijnenhol van complotten. Steeds als het een tikje té ongeloofwaardig wordt, komt Lake op de proppen met een onafhankelijke getuige die de verhalen van Hollander bevestigt. Zo blijf je aan de serie gekluisterd, maar weet je na zeven afleveringen beslist niet hoe de vork in de steel zit. Maar dat geeft niet.