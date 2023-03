Misschien is het meisje in het catchy liefdesliedje ‘Ruby’ van de Kaiser Chiefs wel een huisdier

Kaiser Chiefs Beeld Lex van Rossen/MAI/Redferns

Ruby, Ruby, Ruby, Ruby

Do ya, do ya, do ya, do ya

– Ruby, Kaiser Chiefs (2007)

Op een dag stonden er vijf verlegen indierockers voor de neus van Leeds United-voetballer Lucas ‘The Chief’ Radebe. Ze wilden hem eren met hun bandnaam en dachten aan de ‘Kaizer Chiefs’, naar de Zuid-Afrikaanse topclub waar hij vandaan kwam. Hoe dacht The Chief daarover?

Perfect, sprak Radebe tot de rockers. Maar dan moest de naam wel anders worden geschreven, de Z moest een S worden, om de band en de voetbalclub niet met elkaar te verwarren. Zo geschiedde in 2003, vijf gasten uit Leeds werden de Kaiser Chiefs.

Voetballer Lucas Radebe Beeld Getty

Radebe was een cultheld onder Leeds United-supporters. Zijn mythische status in de clubgeschiedenis dankte hij mede aan een invalbeurt op goal, terwijl hij geen doelman was. Dat gebeurde in april 1996, in een uitwedstrijd van Leeds United tegen Manchester City.

De echte keeper van Leeds United werd eruit gestuurd en er zat geen reservedoelman op de bank, maar Radebe wel. Tegenover kanonnen als Eric Cantona, Ryan Giggs en David Beckham wist hij op fabelachtige wijze zijn doel schoon te houden. Alleen een schuiver van Roy Keane was onhoudbaar.

In het seizoen dat volgde, werd Radebe een vaste kracht in de ploeg, nu als verdediger en aanvoerder. Al langer speelde hij in het Zuid-Afrikaanse nationale elftal. Onder leiding van Radebe bracht Leeds United het tot de halve finale van de Champions League. Hij had de topclubs voor het uitzoeken. De Zuid-Afrikaan bleef echter bij The Whites, en dat terwijl de club hem aanvankelijk niet wilde hebben. Maar aanvaller Phil Masinga, ook van Kaizer Chiefs, wilde alleen samen met Radebe naar Leeds United komen.

De single ‘Ruby’.

Met de Kaiser Chiefs liep het al snel op rolletjes. De eerste singles werden grote hits, net als het debuutalbum Employment. Het allergrootste succes volgde in 2007 met Ruby, een catchy liefdesliedje met veel rondzingende o’s en a’s. Een bijzondere achtergrond had deze nummer-1-hit niet: er was alleen een onbenaderbaar meisje dat zo heette. Later grapte een van de bandleden dat hij een Ruby had gehad in zijn jeugd, een zwarte labrador.

Beeld Getty

Op het honderdjarige jubileum van Leeds United, in 2008 in stadion Elland Road, speelden de Kaiser Chiefs een hartstochtelijke versie van Ruby en het hele stadion zong mee. Ook bij het afscheid van Radebe, na meer dan tweehonderd wedstrijden, knalden de Kaiser Chiefs uit de boxen. Van een sloppenwijk in Soweto had Radebe het gebracht tot gevierd voetbalster. Het applaus was ovationeel. Later werd zijn leven vereeuwigd in een biografie en kreeg hij zijn eigen bier, Radebeer.

Al het eerbetoon viel echter in het niet bij wat hem in 2001 ten deel was gevallen. In The Independent legde Radebe uit hoe Nelson Mandela hem bij een bezoek aan Leeds in de menigte had ontwaard. ‘Wat doe jij hier?’

Waarna Mandela tegen omstanders zei dat Radebe zijn held was. Radebe: ‘Ik dacht: ik? Een held voor hem? Hij is pas een held. Zuid-Afrika zou niet vrij en onafhankelijk zijn zonder zijn opoffering en leiderschap.’

John & Paul