‘Misschien ben ik alles vergeten van mijn vorige leven’

Jozua Olieman: ‘Ik maak nog liever twintig bladzijden rekensommen dan dat ik naar zwemles ga.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn broertje Aaron (6), mijn zusje Hanna (4), mijn moeder Jaël (35) en mijn vader Roland (41), in Vaassen.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Wielrennen. In het weekend maken mijn vader en ik rondjes door de buurt en kijken we voorjaarsklassiekers op televisie. Ik voetbal ook veel. Twee keer per week heb ik training en op zaterdag speel ik vaak niet één, maar twee wedstrijden. Ik speel bij de Jongens Onder 10, maar mag soms ook meedoen met de Jongens Onder 11, omdat ik goed ben.’

Welke positie speel je het liefst?

‘De laatste tijd veel linksachter, maar eigenlijk ben ik te klein voor een verdediger. Ik zou ook wel middenvelder willen worden, maar dat is veel te veel lopen. Of spits, zoals Haaland. Maar dat goal scoren, dat kan ik gewoon niet.’

Wat is je lievelingsdier?

‘Ik vind panda’s wel schattig, ook al zijn ze volgens mij een beetje gevaarlijk. Zelf zou ik geen panda willen zijn, want dan word je opgesloten in de dierentuin. Liever ben ik een vogel: een vogel in Vlaanderen, zodat ik wielerwedstrijden vanuit de lucht kan bekijken.’

Wat vind je niet leuk?

‘Schoolzwemmen. Ik maak nog liever twintig bladzijden rekensommen dan dat ik naar zwemles ga. Onderwater zwemmen vind ik niks, ik wil gewoon niet door dat gat zwemmen. Ik ben blij als ik straks in groep zeven zit, dan is het voorbij.’

Wat is je mooiste bezit?

‘Ik heb een keer een pakje Pokémonkaarten gekocht en toen bleek daar een best wel dure Charizardkaart in te zitten. Je weet van tevoren niet wat er in zo’n pakje zit. Het is een beetje gokken, maar dan voor kleine kinderen.’

Wat heb je pas nog gedroomd?

‘Ik droom veel over reserves. Je moet altijd een reserve hebben, vind ik, voor als er iets kapot gaat. Ik heb een reservefiets en reservevoetballen. Sommige van die ballen zijn lek of liggen op het dak, dat zijn eigenlijk geen goede reserves. Ik heb ook een reservematras, voor als iemand komt logeren. Het liefst wil ik ook reservevoetbalschoenen en een reservetelefoon, maar dat mag niet. Ik weet trouwens bijna zeker dat ik ook een reserveleven heb; dat ik nog eens terugkom als 0-jarige. Aan de andere kant…misschien ís dit al mijn reserveleven. Misschien ben ik gewoon alles vergeten van mijn vorige leven.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan ben ik profvoetballer bij Manchester City. Ik denk niet dat ik in Manchester zou willen wonen. Omdat die stad nóg een club heeft, Manchester United, is er veel ruzie over welke club nou het beste is. Ik denk Manchester City. Ik hoop maar dat dat over tien jaar, wanneer ik in de basis sta, nog steeds zo is. Er moeten dan wel genoeg reservespelers op de bank zitten die mij zouden kunnen vervangen.’