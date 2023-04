Mislukken is een stuk spannender, zo niet erotischer dan slagen

Mijn moeder had de gewoonte na een halfuur de bioscoopzaal uit te stormen, telkens wanneer ze de film in kwestie niet écht goed vond. Dit kwam zo veelvuldig voor dat ik me er na verloop van tijd over verbaasde dat ze haar überhaupt nog binnenlieten. Bovendien, dacht ik, zat in iedere film toch wel íets. Inmiddels begin ik steeds meer op haar te lijken en heb ik al in geen tijden de aftiteling gehaald. Jammer, want op zich klopt het: in iedere film zit íets. Zo zag ik op mijn 17de Cosmopolis, een absoluut waardeloze thriller waar ik toch mijn lievelingsquote allertijden aan overhield: ‘Niets is zo erotisch als verspild talent.’

Vermoedelijk maakte de uitspraak extra veel indruk omdat ik op mijn 17de zojuist de droom had losgelaten om profvoetballer te worden. Talent, zo zou ik later inzien, is eigenlijk altijd tweeledig: het bestaat zowel uit intuïtie als uit het vermogen om dat gevoel op het juiste moment de vrije loop te laten. Voor zover ik iets zinnigs kan zeggen over mijn vroegtijdig gestaakte voetbalambitie is het dat het me ontbrak aan dat tweede – ik presteerde, om het in sporttermen uit te drukken, niet constant genoeg.

De enige troost die ik mezelf sindsdien kan bieden is dat mislukken een stuk spannender, zo niet erotischer is dan slagen. Wat Tolstoj schreef over het geluk van gezinnen gaat immers ook op voor voetbalcarrières: alle variaties op succes doen aan elkaar denken, iedere mislukkeling daarentegen is op haar eigen manier gefaald.

Een zeshonderd pagina’s lange ode aan de mislukte sporter is The Art of Fielding, over een hoogst getalenteerde honkballer die na een verkeerde worp last krijgt van het Sax Syndrome. Een speler met deze aandoening is om onverklaarbare redenen niet langer in staat om nauwkeurig te gooien. Hier begint en eindigt de uitleg van het syndroom, wat naar mijn idee meer zegt over honkbal, of sport in het algemeen dan over de ziekte: waar het in feite om draait is vertwijfeling, een fenomeen dat zo angstvallig wordt vermeden in topsport dat er verder ook geen taal voor bestaat, laat staan een oplossing.

Het syndroom deed me denken aan David, de indrukwekkendste middenvelder met wie ik ooit heb samengespeeld. Op jonge leeftijd verliet hij onze club voor Ajax, waar hij jarenlang aanvoerder was van jeugdelftallen. Totdat hij een trap kreeg op zijn enkel en in het ziekenhuis belandde onder begeleiding van een fysiotherapeut van Ajax. In de wachtkamer vroeg de fysio hem wat hij zou doen wanneer het onverhoopt niet lukte om profvoetballer te worden. Het antwoord was kort: zelfmoord.

Niet veel later beëindigde Ajax hun samenwerking, zodanig waren ze geschrokken van het idee dat er een enigszins kwetsbaar kind in hun gelederen rondliep. Zelftwijfel speelde hem vervolgens parten, en David leeft nog steeds, maar profvoetballer is hij nooit geworden.

Gedachteloosheid – gedachte – gedachteloosheid: dat is het credo van Aparicio, het grote voorbeeld van hoofdpersonage Henry uit The Art of Fielding. ‘Maar’, zo stelt Aparicio, ‘verwar het eerste stadium van gedachteloosheid niet met het derde. Tot initiële gedachteloosheid is iedereen in staat, maar terugkeren naar gedachteloosheid na het hebben van een gedachte kunnen slechts enkelen.’ Dat is het Sax Syndrome: het onvermogen om terug te keren naar gedachteloosheid. Wie daar het onvermogen van menig topsportbegeleider bij optelt, ziet waar talloos talent verspild raakt.