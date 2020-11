Miskleun bij restauratie: bijbelse figuur verliest haar vriendelijke glimlach

Een bijbels beeldhouwwerk op het gebouw van een bank in de Spaanse stad Palencia, voor en na de restauratie.

Het beeldhouwwerk uit 1923 verbeeldde een glimlachende vrouw. Na de restauratie is het beeld op sociale media omgedoopt tot ‘aardappel’ vanwege de nieuwe vorm. Het hoofd was ooit gekanteld, maar staat nu recht. De oogkassen lijken erop geplakt en staan scheef, net als de rest van het gezicht. De eerste die de fout zag en op sociale media deelde, was de plaatselijke schilder Antonio Guzmán Capel, die het resultaat van de restauratie een ‘cartoon-hoofd’ noemt. In een reactie op zijn post wordt ook de vergelijking gemaakt met Donald Trump. ‘Blijkbaar heeft hij het Witte Huis verlaten en is hij hiernaartoe verhuisd.’

In een reactie schreef de Spaanse vereniging van restauratoren en conservatoren op Twitter dat dit geen professionele restauratie is. De in Valencia werkende conservator Illanos Argudo vraagt zich af waarom restauraties nog steeds worden verricht door mensen zonder vakkennis. ‘Restauratie is geen reparatie en zulke ingrepen moeten alleen volgens internationaal erkende criteria mogelijk zijn.’

Ecce Homo in Borja voor en na restauratie. Beeld AP

Het is niet de eerste keer dat Spanje geconfronteerd wordt met een mislukte restauratie. De bekendste is de ‘Aap Christus’ uit 2012, een restauratie van een Ecce Homo-fresco van de kunstenaar Elías García Martínez in Borja.

Het oorspronkelijke werk van Bartolomé Esteban Murillo (links) en twee pogingen tot restauratie. Beeld Verzamelaar / Europa Press

In juni dit jaar ontstond ook al ophef rond de restauratie van een 17de-eeuwse schilderij van de Heilige Maagd van de Spaanse barokkunstenaar Bartolomé Esteban Murillo. Het schilderij moest eerst worden schoongemaakt, waarbij veel schade werd aangericht. Andere voorbeelden van mislukte restauraties zijn dat van een standbeeld van St. Joris uit de 16de eeuw, in 2016, en van een groep beelden uit de Renaissance in 2018. In beide gevallen werden de beelden in een verkeerde kleur beschilderd.