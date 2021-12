Misdaadthriller ‘Zola’ valt op door zijn losse, springerige toon en stijl ★★★☆☆

Riley Keough (links) en Taylour Paige in 'Zola'.

In plaats van een roman, kun je ook een Twitterdraadje verfilmen. Zo berust de misdaadthriller Zola (ook bekend als @Zola) op de belevenissen van de Detroitse danseres Aziah ‘Zola’ King, die in 2015 op sociale media staccato verslag deed van haar krankzinnige trip langs de slonzige motels, protserige hotels en strip-clubs van Tampa, Florida. Ze was uitgenodigd om te komen paaldansen voor geld, door een vrouwelijke collega die ze net had leren kennen. Maar die kwam met gezelschap: een eng vriendje en een pooierachtig figuur, die ‘zijn vrouwen’ voor meer dan enkel een paaldans aanbood.

De waargebeurde, zij het ietwat aangedikte geschiedenis werd een hit op Twitter en vervolgens ook opgepikt in de traditionelere media, waarna die andere vrouw uit het verhaal haar (alternatieve) zienswijze mocht geven.

De Amerikaanse regisseur Janicza Bravo, die in 2017 het Rotterdamse filmfestival opende met haar speelfilmdebuut Lemon, erfde het project nadat beoogd regisseur (en steracteur)James Franco door diverse vrouwen was beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag; hij staat wel nog als een van de producenten vermeld.

‘Most of what follows is true’, waarschuwt hoofdpersonage Zola (Taylour Paige) aan het begin van haar hoe-trip (vrij vertaald: hoerenreis). Bravo speelt een leep en vermakelijk spel met het gegeven van de ‘minder betrouwbare verteller’. De sympathie ligt bij de meegelokte stripper Zola, en niet bij haar doortrapte white trash-reisgezel Stefani (Riley Keough). Maar hier en daar kantelt Bravo dat perspectief wel iets. Geen van beide vrouwen is naïef, zo blijkt Zola zelf al vlot een bekwame pooier, die Stefani’s marktwaarde prompt een veelvoud opkrikt. Iets wat niet onopgemerkt blijft bij de lokale, rond de motels scharrelende gangsters.

Het misdaadplotje onder Zola kent geen heel verrassende wendingen, maar de losse, springerige toon en stijl van de film vallen op. Van de muziek van Mica Levi (o.a. Jackie) tot de nadruk die Bravo legt op de inzet van sociale media, christelijke symbolen en het latent (en soms niet latent) aanwezige racisme onder de Amerikanen. Ook de wijze waarop haar acteurs het onderklasse-accent soms even extra aanzetten is veelzeggend: deze personages weten dat ze als stripper of pooier zelf óók weer een rol spelen. Het mannelijk naakt brengt Bravo daarbij pijnlijk ongegeneerd, dreigend en zeldzaam onappetijtelijk in beeld. Haar Zola ‘documenteert’ het zotte avontuur van de danseres met de nodige groteske accenten, zonder het sekswerkersbestaan ook maar een greintje te romantiseren.