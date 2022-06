Miriam Toews schreef een knappe roman over een doodswens ★★★★☆

Miriam Toews Beeld Getty

‘Zij wilde dood en ik wilde dat ze bleef leven en we waren vijanden die elkaar liefhadden.’ Dat zegt Yoli over haar zus Elf in de meeslepende roman Niemand zoals ik, de Nederlandse vertaling van All My Puny Sorrows (2014) van de Canadese auteur Miriam Toews (1964).

De zussen, veertigers, zijn tegenpolen. De onzekere Yoli heeft een uitgesproken negatief zelfbeeld. Ze heeft twee kinderen van twee verschillende mannen en wacht nog op ‘de grote liefde’. Ze is schrijfster van een reeks paardenboeken voor meisjes en vindt dat zelf een bedenkelijke status. Haar leven ziet ze als een puinhoop, maar ze probeert er nog iets van te maken.

De zes jaar oudere, rebelse Elf heeft uitgesproken opvattingen en is gelukkig getrouwd. Ze is een succesvol concertpianist, die triomfen viert op internationale podia. Toch verlangt Elf intens naar de dood. Ze weet zich door velen geliefd, maar dat is voor haar geen reden om te willen leven. Ze heeft een soort aangeboren weerzin tegen het feit dat ze er is. ‘Waarom moeten wij toch als mens geboren worden?’, vraagt ze zich af. Elf verlangt niet zozeer naar de dood, maar heeft eerder heimwee naar de periode vóór haar verwekking: toen ze er nog niet was.

Yoli wordt geconfronteerd met enkele pogingen tot zelfdoding van Elf, die haar leven sterk ontwrichten. Ze strijdt tegen de doodswens van haar zus en wordt beheerst door haar angst voor nieuwe pogingen. Dan smeekt Elf haar ook nog om mee te gaan naar Zwitserland, waar ‘levensmoeheid’ een geaccepteerde reden is voor levensbeëindiging. Toews maakt geloofwaardig dat de liefde van Yoli voor Elf zó sterk is dat ze haar zelfs de dood gunt.

Menswaardig levenseinde

Niemand zoals ik is een impliciet pleidooi voor een menswaardig levenseinde voor mensen die niet aan een ongeneeslijke fysieke ziekte lijden, maar het leven een ondraaglijke opgave vinden. Een pleidooi ook voor ‘het maximaliseren van de menselijke zelfbeschikking en het minimaliseren van het menselijk lijden’.

Er lopen nogal wat ongelukkige en onhandige mensen in dit boek rond – in ieder mens schuilt verdriet, weet Yoli. De zusjes komen uit een benauwend milieu van mennonieten, die God omarmen en het aardse leven willen ontdoen van alles wat het een beetje prettig kan maken. De ervaringen van Yoli met de psychiatrie zijn vaak beschamend; in gesprekken wordt ze geconfronteerd met hulpverleners en verplegers die zich opstellen als botte zombies. De vader van de meisjes heeft zich voor de trein gegooid – een verhaallijn die niet helemaal bevredigend wordt uitgewerkt.

Met al deze treurigheid lijkt de roman niet bepaald een wervende reclame voor ‘het leven’. Toch is het – en dat is het knappe van dit boek – geen loodzwaar verhaal geworden. Dat komt door de levendige, luchtige en laconieke verteltrant van Yoli, de ik-figuur. Als Elf belooft haar leven weer op te pakken, klinkt ze alsof ze ‘een ingestudeerde speech houdt bij de Oscaruitreikingen’. Een prostituee heeft ‘een rode korst ter grootte van een munt op het puntje van haar neus, alsof ze in eerste instantie van plan was geweest als clown van huis te gaan en op het laatste moment toch maar voor prostituee had gekozen’. Geestige formuleringen als deze behoeden het verhaal ook voor melodramatiek, die bij een onderwerp als dit al snel op de loer ligt.

Acceptatie

Ieder die van nabij een zelfgekozen levenseinde heeft meegemaakt, weet dat zo’n ervaring gevoelens van machteloosheid en schuld met zich meebrengt, maar dat er uiteindelijk toch een zeker begrip kan groeien. Yoli kan niet begrijpen dat haar getalenteerde zus geen levensmotivatie heeft, maar gaat gaandeweg inzien dat je ook niet kunt begrijpen wat de zelfdoding van een ander betekent. Je kunt de gevoelens van een ander nooit volledig doorgronden. Dat besef is het begin van haar acceptatie.

De zussen beschikken overigens over een jaloersmakend literair arsenaal en refereren, al tobbend over het leven, aan Pound, Larkin, Pessoa, Woolf en vele anderen. Daarbij weten ze: literatuur kan troosten, maar redt uiteindelijk geen mensenlevens.

Miriam Toews: Niemand zoals ik. Uit het Engels vertaald door Josephine Ruitenberg en Claudia Visser. Cossee; 319 pagina’s; € 24,99.