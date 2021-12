‘Minister Van Engelshoven had in het kabinet een moeilijke rol te vervullen’

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (links) in gesprek met Willemijn van Kempen. Beeld Freek van den Bergh

Jan Zoet is een van de niet-ambtenaren met wie demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) misschien wel het vaakst werkoverleg heeft gehad. Hij is voorzitter van Kunsten ’92, de belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector en leidde ook de ‘taskforce’ die na het uitbreken van de coronapandemie werd geformeerd. Die vertegenwoordigt 111 organisaties, waaronder werkgeversverenigingen en vakbonden. De taskforce vergaderde veel met de minister over de enorme financiële problemen die door corona dreigden voor de cultuursector.

Van Engelshoven maakte dinsdag in het Algemeen Dagblad bekend dat zij niet terugkeert in het nieuwe kabinet-Rutte. Ze wil ruimte maken voor vers bloed en heeft dat naar eigen zeggen al een tijd geleden duidelijk gemaakt aan de leiding van haar partij. Hoe kijkt Zoet terug op haar ministerschap?

Jan Zoet in theater Bellevue Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Hij antwoordt – op persoonlijke titel – dat Van Engelshovens bewindsperiode in twee delen uiteen valt: voor en na het begin van de pandemie. In de eerste fase was de Arbeidsmarktagenda belangrijk, die Kunsten ’92 had opgesteld. Daarin werd onder meer een lans gebroken voor ‘fair practice’, het beëindigen van de structurele onderbetaling in de cultuursector. ‘Ofschoon dit een opdracht was van haar voorganger, heeft ze dat serieus opgepakt’, stelt Zoet. ‘Het werd echt een belangrijk thema.’

Hij prijst, en dat is niet cynisch bedoeld, ook de inzet van de minister na de werkdag. ‘Ze was heel vaak te zien bij voorstellingen, tentoonstellingen, op festivals. Niet omdat ze daarheen moet, maar omdat het een oprechte belangstelling en band met de sector uitdrukt.’

Toen in maart 2020 de coronacrisis toesloeg, verhevigde het contact met de minister. ‘Ik deed dat niet alleen, hoor, de taskforce is een kleine regiegroep. Het is in je eentje niet te doen, zeker als je er ook nog een andere baan bij hebt (Zoet is directeur van Amare, het in juli geopende cultuurcomplex in Den Haag, red.). De minister had aanvankelijk moeite om de nieuwe taskforce als vertegenwoordiger te zien van de hele cultuursector. Maar ze heeft die erkend – het is ook een minister die wil luisteren – en daardoor heeft er volgens mij veel tot stand kunnen komen.

‘In het begin zag zij alleen haar verantwoordelijkheid voor het gesubsidieerde deel van de cultuur. Maar de culturele en creatieve sector is veel groter dan dat stukje dat subsidie ontvangt. Alles daarin is ongelooflijk van elkaar afhankelijk en voedt elkaar. Het goede is dat ze dat ook heeft gezien. Anders zou de sector niet hebben kunnen overleven. Je merkte dat ze in het kabinet een moeilijke rol te vervullen had. Er was niet bij voorbaat de bereidheid om cultuur te steunen.’

Uiteindelijk gaf het rijk voor 3,1 miljard euro aan financiële bijstand, en dat zal met de nieuwe lockdown nog meer worden. ‘Dat de steun er gekomen is, vind ik een groot compliment voor haar waard. Tegelijkertijd heeft ze zich niet hard kunnen maken voor de vele zzp’ers die nu werkloos thuiszitten of de sector zijn uitgevlucht. Dat is niet talent en werkcapaciteit die je zomaar kunt vervangen. Als dat eenmaal weg is, komt dat moeilijk terug.’

Volgens het nieuwe coalitieakkoord krijgt de cultuursector er jaarlijks 170 miljoen euro bij. Eerder deze kabinetsperiode is er ook al extra geld naar de kunsten gegaan. Van Engelshoven zei dinsdag dat zij de zware bezuiniging op cultuur van het kabinet-Rutte I heeft goedgemaakt; toen werd er 200 miljoen euro van het jaarlijkse budget afgehaald. Zoet: ‘De minister heeft serieus ingezien dat de sector het investeren waard is. Het imago dat die alleen om subsidie vraagt of bedelt, is ook gedraaid. De cultuursector draagt 3,6 procent bij aan het bbp (bruto binnenlands product, red.). Er gaat veel meer in om dan er aan subsidie in wordt gestopt.’