Minister van der Wal trekt na een dag vol boze boeren thuis kalm een fles Chablis open, zo toonde ze zich in ‘College Tour’

‘Was u bang?’, vraagt Twan Huys aan Christianne van der Wal, zondagavond te gast bij College Tour. Huys doelt op het moment dat tientallen boeren afgelopen zomer bij de stikstofminister op de oprijlaan stonden. De beelden zijn bekend: Van der Wal op blote voeten, ruiterlijk handen schuddend met boeren die zo opgefokt waren door het debat over hun sector dat ze elke vorm van fatsoen of democratisch besef overboord hadden gegooid.

Nee, ze was niet bang, zegt Van der Wal: ze probeert zich in haar werk sowieso niet af te laten leiden door ‘vliegen’ – meningen, relletjes. Huys laat een filmpje zien waarin Wopke Hoekstra eens te meer weigert zijn steun uit te spreken voor het coalitiedoel de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Als hij haar vervolgens een scherpe quote over haar collega-minister probeert te ontlokken, zegt ze: ‘Dit zijn die vliegen waar ik het over had.’

Christianne van der Wal is het type vrouw dat vaker hoge posities bekleedt binnen de VVD – het type Jeanine Hennis-Plasschaert, het type waarvan je voor je ziet hoe ze na een lange dag vol boze boeren en irritante ‘vliegen’ thuis een fles Chablis opentrekt met de mededeling dat mama dat wel eens even verdiend heeft. Dat soort vrouwen wekken rust op – bij mij in elk geval. Zij die hun werk af en toe kunnen laten voor wat het is om met het gezin De Slimste Mens te kijken zou ik persoonlijk liever een ingewikkeld dossier toevertrouwen dan politici die uitstralen dat ze nooit iets anders doen dan werken – daarvan heb je er ook genoeg bij de VVD.

Maar dat gevoel ligt ongetwijfeld aan mijn non-agrarische havermelkbubbel: de mensen over wie Van der Wal beslist kunnen hun werk momenteel vermoedelijk überhaupt niet laten gaan. Bij College Tour hadden ze daar ook over nagedacht – dat de studenten van de School voor Journalistiek, waar het programma werd opgenomen, misschien niet veel persoonlijke urgentie voelen bij het stikstofdebat. Vandaar dat er ook een paar studenten veehouderij waren ingevlogen.

Boerenzoon Sam stelt een vraag aan de minister. Beeld NPO Start

Een van hen, een boerenzoon genaamd Sam, vond dat Van der Wal het ‘godverdomme voor alle boeren aan het verpesten is’. Met trillende onderlip vuurde hij de ongefundeerde claims op de minister af die al maanden te horen zijn vanuit de agrarische sector – dat stikstof een ‘door Den Haag verzonnen probleem’ is; dat we zonder boeren ‘geen eten’ hebben (terwijl 70 procent van de Nederlandse boerenproducten naar het buitenland gaat).

Terwijl Sam met tranen in zijn ogen de vrouw aansprak die zijn vader en hem al maanden slapeloze nachten bezorgt, moesten de meisjes achter hem hun lachen inhouden. Van der Wal niet – die verzekerde hem ervan dat ‘boeren wegpesten’ niet op haar agenda staat. Zo komt het wel over, vond Sam. Dat begreep ze. ‘Iedereen wil duidelijkheid, en tegelijk is juist die duidelijkheid wat jullie niet willen horen.’

Dat glas Chablis, later die avond – ze had het weer verdiend.