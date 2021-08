Minari is een film die in je hart kruipt ★★★★☆

Als Monica voor het eerst een blik werpt op het huis dat haar echtgenoot Jacob heeft gekocht, ziet ze een afgeragde stacaravan met een gedateerd interieur. Ergens in Arkansas, in het groen, ver van de bewoonde wereld. ‘Het is niet wat je beloofd had’, zegt ze.

Dat komt waarschijnlijk doordat Jacob zelf iets heel anders ziet. Hij ziet een nieuwe start, een boerderij waar hij Koreaanse groenten kan laten groeien. Een plek waar hij zijn kinderen eindelijk kan laten zien hoe succesvol hun vader kan zijn. Niet de man die in een fabriek de kuikens moet scheiden naar sekse, en dus dag in dag uit naar kippenkonten moet kijken, zoals hij de afgelopen tien jaar heeft gedaan.

Jacob staat natuurlijk in een lange traditie van dromers. Dankzij een eigen stuk land een zelfstandig bestaan opbouwen: het is die Amerikaanse droom die generaties van over de hele wereld naar de Verenigde Staten trok. Hun geploeter is ook een dankbaar onderwerp voor films gebleken, maar dan wel vanuit het oogpunt van witte kolonisten die voor het eerst het land ontginnen. Niet vanuit dít perspectief, en op dít punt van de geschiedenis: dat van een Koreaanse immigrant, in de Reagan-jaren, toen dat droombeeld al barsten begon te vertonen.

Regisseur Lee Iscaac Chung baseerde Minari op zijn eigen familiegeschiedenis en daarin schuilt de kracht van deze film. Hij richt zich op de jongste zoon, David. Die wel ziet hoe het huwelijk van zijn ouders onder spanning komt te staan, maar misschien drukker is met de komst van zijn oma, die naast hem moet slapen, en ‘stinkt naar Korea’.

Met de liefdevol geschetste, weerbarstige relatie tussen die twee geeft Chung Minari humor. Kindacteur Alan Kim is ontwapenend en Youn Yuh-jung, de Koreaanse vedette die een Oscar voor beste bijrol won, is hartveroverend als de recalcitrante oma. Arkansas toont zich van zijn meest romantische kant, badend in strijklicht, met uitbundig groen gras. Elk personage – óók de godvrezende eenling die Jacob komt helpen – en elke scène voelt authentiek.

Hierdoor zorgt Chung ervoor dat er genoeg lucht in Minari zit, ook als de problemen zich opstapelen, Jacob (Steven Yeun) stug doorzet en Monica (Han Ye-ri) liever minder risico’s neemt, omdat het leven al spannend genoeg is, met een zoon met een hartprobleem. Zo opgesomd is het drama groot, maar Minari is eerder een nostalgische film om je in te wentelen, om je kalm aan over te geven, een die op die manier in je hart kruipt. Een film die onderzoekt waar de grens ligt tussen assimilatie en je eigen identiteit bewaren én die een warme, tedere ode aan familie is.