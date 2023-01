Millennials hebben weinig geleerd van de boomers, blijkt uit het verheerlijken van de jaren negentig

‘In het begin was het een embryootje, langzaam kreeg het pootjes, armpjes, het werd steeds mooier’, vertelt zanger Rob Dekay over zijn eerste Tamagotchi. ‘Eten geven, lieve woordjes zeggen, aaien’, weet radio-dj Eva Koreman nog. Bij opiniepeiler Gijs Rademaker kwam na al die zorg een pinguïn uit het digitale ei – de teleurstelling staat nog op zijn gezicht. ‘Ik was niet blij, nee.’ Geef een paar millennials een Tamagotchi en je hebt direct emo-tv.

Terwijl Philip Freriks zaterdagavond bij omroep Max met indorockers terugblikte op de jaren zestig, werd het bij Het beste van de jaren 90 van Avrotros minstens zo nostalgisch. Waar we het van babyboomers inmiddels wel gewend zijn – mijmeren over vroeger, en hoe gaaf alles toen was – hebben millennials sinds een paar jaar hun eigen variant van dit discours: het verheerlijken van de jaren negentig.

Rob Dekay herinnert zich zijn eerste tamagotchi. Beeld NPO Start

Dertigers en veertigers bepalen al jaren een jarennegentigkoers binnen de populaire cultuur. Vrijwel elk groot confectiemerk verkoopt kleding geënt op dit decennium, filmproducenten grijpen constant terug naar de hits, revival-concerten zoals van de Spice Girls zijn direct uitverkocht. Op sociale media zijn de jaren negentig ongekend populair: van een dertig jaar jongere Gwyneth Paltrow tot films en series als Clueless of Friends: alles wat eind vorige eeuw hip was, geldt inmiddels als online allegorie. Het Instagramaccount 90sanxiety heeft 2,4 miljoen volgers.

En zo veel socialemediapagina’s als er zijn gewijd aan Pokémon en Tamagotchi, zo veel verklarende artikelen verschijnen er over waaróm millennials zo houden van het decennium van hun jeugd – geen generatie immers zo verzot op analyseren van het eigen gedrag. De jarennegentigverheerlijking zou een reactie vormen op verlies van saamhorigheid en vertrouwen in de toekomst. Het zou een manier zijn om het gevoel terug te krijgen van vóór de economische crisis en van vóór gestoorde huizenprijzen. Teruggrijpen naar gedeelde ervaringen uit een onbezorgde tijd om hedendaagse stress te lijf te gaan. Toen was alles leuk, nu is alles stom: nineties anxiety – letterlijk.

‘Vroeger kon dit gewoon’, zegt acteur Nabil Aoulad Ayad als hij Creatief met kurk terugziet. ‘Dit soort programma’s, daar zat nul snelheid in.’ In de jarennegentignostalgie van millennials zit ondertussen doorgaans ook weinig snelheid. Hoewel begrijpelijk als pavlovreactie op maatschappelijke onrust, levert het eindeloos verheerlijken van een voorbij decennium vooral een cultureel landschap op waarin weinig nieuwe denkbeelden ontstaan – als een uitgebluste vriendengroep die maar herinneringen blijft ophalen aan de feestjes van vroeger.

Waar Freriks zaterdagavond best kritisch was op de jaren zestig – door bijvoorbeeld een vrouw aan het woord te laten die een kind moest afstaan en te benadrukken hoe belangrijk het is dat we inmiddels anders omgaan met ongewenste zwangerschappen – bleef het bij Het beste van de jaren 90 bij het voortschrijdend inzicht dat macaroni tamelijk goor is. Blijkbaar hebben millennials wat dat betreft nog weinig geleerd van de boomers: generaties die enkel herhalen dat vroeger alles beter was, komen zelden tot goede ideeën over het heden.