Miljoenenproductie over Tachtigjarige Oorlog moet veel theaterbezoekers naar Zuid-Limburg trekken

Een scène uit De Opstand.

De Opstand gaat in oktober 2020 in première, in een nieuw te bouwen (tijdelijk) theater ergens in Heerlen. Daar zal de productie in elk geval tot de zomer van 2021 staan en naar verwachting 1.100 mensen per avond trekken.

Theu Boermans schreef het script en is artistiek adviseur, Bernard Hammer ontwerpt het decor, Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht zal het spektakel regisseren. Boermans is regisseur bij Het Nationale Theater en van de musical Soldaat van Oranje, de Oostenrijkse scenograaf Bernard Hammer maakte voor die musical het decor. Naast het verhaal van de Engelandvaarders is juist die vormgeving met zijn bewegende tribunes en innovatief gebruik van videobeelden reden van het voortdurende succes van Soldaat van Oranje. ‘The show is the star’ – zo luidt de wet in musicalland, en zoiets moet straks ook in Limburg het geval zijn, zo hopen de makers.

Historisch materiaal

Servé Hermans (37): ‘Ook voor De Opstand zal Hammer een technisch geavanceerd decor ontwerpen. Het moet natuurlijk niet Efteling-achtig worden, maar visueel wel spannend. Bij Soldaat van Oranje kon men gebruikmaken van bestaande foto’s en bewegend beeld van de Tweede Wereldoorlog, dat materiaal is er uiteraard niet van de Tachtigjarige Oorlog. Met schilderijen, gravures en dergelijke zal Hammer niettemin iets bijzonders kunnen maken. In zijn atelier in Wenen staat de maquette al klaar. Uiteindelijk zal het speelvlak net zo groot zijn als een voetbalveld.’

Met het Rijksmuseum, waar eerder de tentoonstelling 80 Jaar oorlog – de Geboorte van Nederland te zien was, zijn al oriënterende gesprekken geweest. Het museum beschikt over veel materiaal dat de makers van De Opstand kunnen gebruiken en heeft medewerking toegezegd. Het was ook betrokken bij de NTR-serie over de Tachtigjarige Oorlog.

De Opstand wordt geproduceerd door Recoup, een speciaal voor deze voorstelling opgerichte werkmaatschappij. Ook IBA is erbij betrokken, de organisatie die allerlei projecten in regio’s met een industrieel verleden ontwikkelt, waaronder de Ruhrtriënnale, het jaarlijkse hoogwaardige theater- en muziekfestival in het Ruhrgebied.

De Opstand

Miljoenenproductie

Hermans wil niet zeggen wat de begroting voor deze theaterproductie is (‘daar doen producenten doorgaans geen mededelingen over’), maar dat het hier om een miljoenenproductie gaat, is zeker. Subsidiegevers zijn onder meer de provincie Limburg en de gemeente Heerlen. Ook een aantal bedrijven en private deelnemers doet financieel aan het project mee. Toneelgroep Maastricht (Hermans regisseerde daar onder andere de muziektheaterproductie Pink Pop, La Superba en King Lear) zal uitvoerende taken verrichten.

Hermans: ‘Met De Opstand willen wij, behalve op filmische wijze een spectaculair verhaal vertellen, ook inzichtelijk maken hoe belangrijk die periode is geweest. Toen is het Nederland ontstaan dat wij nu nog kennen, met alle kernwaarden van onze vrijgevochten geest, zoals het recht om te mogen geloven wat je wilt, en te mogen zijn wie je wilt zijn.’

De muziek voor De Opstand wordt gecomponeerd door Jan-Willem Rozenboom, Frans van Deursen schrijft de liedteksten, Uri Rapaport is aangetrokken voor het lichtontwerp. De cast zal bestaan uit ongeveer dertig acteurs, zangers en dansers, uit zowel Nederland als België, en een aantal figuranten.