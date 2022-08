Milanese ‘sciura’s’ zijn altijd tot in de puntjes verzorgd – comfort komt op de laatste plek

Een schoolvoorbeeld van ‘sciura glam’. Beeld Instagram: @sciuraglam

Als één stijl het modebeeld van de laatste vijf à tien jaar domineert, is het wel de casual look. Corona krijgt vaak de schuld, maar de trend was eigenlijk al een paar jaar eerder ingezet met de opkomst van normcore en athleisure. Goed nieuws voor onze lichamen, die nu altijd comfortabele kleren kunnen dragen, of we nou thuis, op ons werk of op een feestje zijn. Maar onze ogen, willen die niet eens wat anders zien dan hoodies, leggings en sneakers? Verlangen die niet af en toe terug naar tijden waarin mensen nog een beetje hun best deden, ook al zat de resulterende outfit niet per se lekker?

Oudere vrouwen op het instagramaccount @sciuraglam. Beeld Instagram

Gelukkig is de kunst van het geven van een fuck als het gaat om aankleden nog niet helemaal verloren gegaan. Kijk bijvoorbeeld naar Italië. En dan vooral naar de stijl die ‘sciura glam’ wordt genoemd, naar het gelijknamige instagramaccount dat een student tandheelkunde uit het zuiden van Italië in 2016 begon. Hij verhuisde naar Milaan en raakte onder de indruk van de stijl van de rijke, oudere vrouwen (sciura is het Milanese woord voor zo’n dame) die hij daar op straat en op terrassen zag pronken. Pronken inderdaad, met kunstig gecoiffeerd haar, een overdaad aan poweraccessoires zoals grote zonnebrillen en dure tassen, behangen met juwelen en gekleed in tot in de puntjes verzorgde outfits met daaronder vanzelfsprekend een paar hakken.

More is more

‘Deze vrouwen gaan naar de kruidenier in Gucci en Prada’, aldus Angelo van @sciuraglam (zijn achternaam houdt hij geheim). Daarmee positioneren zij zich lijnrecht tegenover de heersende casual mores. Zijn er bijvoorbeeld nog mensen die zich extra optutten als ze gaan vliegen, zoals vroeger? Een sciura zou het niet in haar hoofd halen om in een loungepyjama met sloffen een vliegtuig te betreden. Zij begeeft zich nog immer in vol ‘airport chic’ ornaat tussen de joggingpakken. Comfort komt op de laatste plek en ze doet al helemaal niet aan minimalisme, want: ‘If you’ve got it, flaunt it’. En als je het niet hebt, moet je het alsnog ‘flaunten’, met andere woorden: gij zult pronken! Zo overduidelijk veel aandacht aan je uiterlijk besteden en daar vervolgens zo vol overgave mee showen was een beetje ouderwets geworden. Maar als tegenwicht aan het huidige straatbeeld is dat eigenlijk wel weer verfrissend.

De Italiaanse actrice Sophia Loren (links) en modeontwerper Donatella Versace. Beeld Getty Images

Inspiratie Milanese dames op leeftijd te zien op @sciuraglam

Sophia Loren in de herfst van haar leven

Donatella Versace

Wel doen Heel veel accessoires: zonnebrillen, zijden sjaaltjes, dure tassen

Heel veel sieraden van het serieuze soort: echt goud, echte parels, echte diamanten

Het haar immer gekapt en geföhnd

Mantelpakken, twinsets, jas over de schouders gedragen

Hakken

Niet doen De kracht van accessoires onderschatten

Onverzorgd los haar, ongelakte (teen)nagels

Yoga- en andere sportkleding

Spijkerbroek en oversized kleding

Sneakers

Actrice Sophia Loren. Beeld WireImage