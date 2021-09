Mikis Theodorakis (1925-2021) was de componist van de sirtaki

De Griekse componist Mikis Theodorakis in 1970. Beeld Getty

Bij het bekend worden van het overlijden van de Griekse componist Mikis Theodorakis, donderdag op 96-jarige leeftijd in Athene, gingen alle Griekse radio- en televisiezenders over op het uitzenden van zijn muziek. Keuze genoeg; hij componeerde meer dan duizend werken, waaronder de muziek voor de jarenzestigklassieker Zorba the Greek. Het bekendste nummer uit de soundtrack heet Zorba’s Dance, en de dans in kwestie is de sirtaki. Het zal het enige stuk Griekse muziek zijn dat over de hele wereld meteen wordt herkend. Het is een eeuwige klassieker, of het nu gaat om de versie van Herb Alpert and the Tijuana Brass, het orkest van André Rieu, die het hele Vrijthof in Maastricht aan de sirtaki kreeg, of een danceversie van de Britse act LCD. En verder als muzikaal behang in elk Grieks restaurant.

Naast zijn enorme oeuvre, waartoe ook de soundtracks van filmklassiekers als Z (van Costa-Gavras uit 1969) en Serpico (van Sidney Lumet uit 1973) behoorden, was Theodorakis een geëngageerd politicus en een van de stemmen van het verzet tegen de Griekse junta, die regeerde van 1967 tot 1974 en hem gevangenzette en zijn muziek in de ban deed. Het leverde hem de status van volksheld op.

In 1970 werd hij het land uitgezet, waarna hij jarenlang rond de wereld toerde als onvermoeibare muzikale verzetsheld, die de zijn populariteit gebruikte om het kolonelsregime te bestrijden. Hij was lid van de communistische partij van Griekenland en werd in de jaren tachtig parlementslid en in de jaren negentig minister. Hij bleef vechten voor cultuur en betere verhoudingen met Turkije.

Theodorakis werd geboren op het eiland Chios. Hij groeide op met traditionele Griekse liederen en de muziek van de Byzantijnse kerk. Hij zou in de jaren veertig studeren aan het conservatorium van Athene en richtte op Kreta zijn eerste orkest op. Zijn internationale doorbraak kwam in de jaren vijftig, toen hij onder Olivier Messiaen in Parijs studeerde.