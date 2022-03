‘Mijn zonen vinden mij een beetje een communist, maar ik wil geen theatermaker vanaf de kansel zijn’

Theatermaker en toneelschrijver Tjeerd Bischoff. Beeld Maarten Delobel

‘Ik ken geen PVV-stemmers en ik ken nauwelijks moslims’, zegt toneelschrijver Tjeerd Bischoff. ‘In mijn leven spelen ze in feite geen rol, en dan is het makkelijk tolerant te zijn, de juiste, correcte opvattingen te hebben. Maar waar komt dan toch die onvrede van veel mensen vandaan? Begin van deze eeuw dachten we dat alles pais en vree was, maar ineens bleek eenderde van het electoraat op Leefbaar Rotterdam te stemmen.’

Bischoff onderzocht met regisseur Jeroen van den Berg waar het maatschappelijk ongenoegen vandaan komt. Het resulteerde in Fortuyn – opstand aan de Maas dat zaterdag bij Toneelgroep Jan Vos in Rotterdam in première gaat. De geest van Pim Fortuyn is alom aanwezig op het podium.

Het stuk speelt zich af rond de raadsverkiezingen in 2002, toen Fortuyn lijstrekker werd van Leefbaar Rotterdam. Zijn partij werd in één klap de grootste. Het leidde tot een politieke aardverschuiving, met grote landelijke gevolgen. Het culmineerde in de brute moord op Fortuyn in mei 2002 op het Mediapark in Hilversum.

Bischoff ging op pad, de wijken in. Zoals in Rotterdam-Zuid, waar in een bepaalde wijk een scherpe scheidslijn loopt: aan de ene kant wonen Leefbaar-stemmers, aan de andere kant die van Denk. En hij sprak met de hoofdrolspelers van toen.

‘We wilden eerst een voorstelling maken over de Haagse politiek arena, maar uiteindelijk vonden we de opkomst van Leefbaar interessanter’, zegt Bischoff. ‘In Rotterdam werd in 2001 het rode bolwerk van de PvdA in één klap omver geblazen. Dat was het begin van een nieuwe rechtse beweging die nog steeds voortduurt. Rotterdam is sowieso interessant: rauw, met scherpe tegenstellingen en veel minderheden. Veel mensen voelden zich unheimisch in hun eigen stad.’

Hilversum 25 november 2001 Pim Fortuyn Geeft zijn ‘At your service’-groet tijdens zijn toespraak op het Leefbaar Nederland Congres waar hij tot lijsttrekker werd verkozen. Beeld ANP / Phil Nijhuis

Bischoff sprak met Leefbaar-partijprominenten van toen, onder wie Ronald Sørensen, Marco Pastors en Dries Mosch. ‘Mosch is een interessante man, met een opvallend leven: vroeger was hij van de SP, hij handelde in antiek, had een rijschool, een snackbar, deed aan boksen en had vijf kinderen bij vijf vrouwen. Hij vertelde dat zijn zoontje ooit was beroofd door Marokkaanse jongens. Ze werden opgepakt, maar toen ze vrijkwamen hebben ze dat zoontje bedreigd. Daardoor moest hij naar aan andere school, helemaal naar Delft.

‘Ja, als je als vader dan hoort hoe Fortuyn over dit onderwerp dacht, werd je al snel een volgeling. Later is Mosch nog bodyguard van Fortuyn geworden. Het spijt hem nog steeds dat hij er niet bij was op de dag dat Fortuyn op het Mediapark werd vermoord – misschien had hij hem kunnen beschermen.’

In zijn gesprekken kwamen Bischoff erachter dat de behoefte van mensen aan een fijne woonomgeving in wezen vrij concreet is: veiligheid op straat, controleurs in de tram, grof vuil dat niet blijft slingeren. Met al die verhalen is hij vrijelijk aan het schrijven gegaan. Geen Fortuyn zelf dus in zijn stuk, hij wilde het vooral hebben over de kiezers op drift en over de traditionele partijen, en waar het tussen die twee misging.

‘In het stuk volgen we die spectaculaire raadsverkiezingen, maar als tweede lijn heb ik het verhaal van Dries Mosch verwerkt. In het stuk heet hij Cor en probeert hij voor zijn zoontje een veilige school te vinden. Hoe vaders met zonen omgaan, vind ik een interessant thema, want ook in de Marokkaanse gemeenschap speelt dat een belangrijke rol. Dat persoonlijke kenmerkt mijn toneelteksten; ik laat graag zien hoe politiek en overheid doorwerken in alledaagse levens. Daarin vooral zit de kracht van theater, die verder gaat dan een krantenartikel of documentaire.’

Toneelgroep Jan Vos maakte eerder Gas over de gaswinning in Groningen, en Grond en Mansholt over de problemen van boeren en de relatie tussen stad en platteland. ‘De rode draad is de terugtredende overheid en wat dat voor de mensen betekent, namelijk dat ze daardoor zijn overgeleverd aan het grootkapitaal. Geld wint, altijd, ook in het stuk waaraan ik nu werk over windmolens. Er is onvoldoende tegenmacht. Mijn zonen vinden mij een beetje een communist, maar ik wil absoluut geen theatermaker vanaf de kansel zijn. Wij maken geen vormingstheater, maar wrange komedies over de tijd van nu.’

Fortuyn – opstand aan de Maas, Toneelgroep Jan Vos. 19/3 première Oude Luxor Theater, Rotterdam. Daar t/m 3/4. Komend seizoen tournee.