Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter in Groningen Beeld Sabine Van Wechem

Jullie staan op het punt een tweede boekhandel over te nemen?

‘Ja, per 1 juli zetten we boekhandel Kunst & Vliegwerk voort, de eigenaresse gaat met pensioen. Het is een prachtig pand, gevestigd op een voor ons strategische plek aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Om de hoek van het Academiegebouw, bij de Letterenfaculteit en de Universiteitsbibliotheek. Daar lopen veel internationale studenten. Ik noem het gekscherend: een internationaal, intellectueel kruispunt. We willen in deze winkel het zwaartepunt op Engelstalige boeken leggen.’

Waarom?

‘Er is steeds meer vraag naar Engelstalige boeken. Ook populairwetenschappelijke boeken worden meer en meer in het Engels verkocht. Denk aan The Dawn of Everything van David Graeber en David Wengrow, Antwerp van Michael Pye en nu bijvoorbeeld Budapest van Victor Sebestyen.

‘Groningen is een universiteitsstad, docenten en met name buitenlandse studenten kopen Engelstalige boeken, waarvan de prijs vaak wat lager ligt.

‘Daarnaast willen we jongeren bedienen die youngadult-boeken lezen, nu hebben we daar maar een plankje voor omdat we gewoonweg niet genoeg ruimte hebben in ons pand op de Oude Ebbingestraat.’

Ook bij jullie staan de Booktokkers voor de deur?

‘Dat valt wel mee, maar de afgelopen jaren zien we de gemiddelde leeftijd van onze klanten dalen. Een heuglijke ontwikkeling. Wij hebben een diverser aanbod dan voorheen en dat levert ook een diverser publiek. We proberen de jongere lezer niet te veronachtzamen. Mijn verwachting is dat mogelijk de helft van ons assortiment over tien jaar Engelstalig is.’

Maar jullie top-4 van best verkochte boeken deze week is van Nederlandse auteurs. Bent u, gezien de trend, huiverig voor de toekomst van de Nederlandstalige literatuur?

‘Nee, het Engelstalige komt ernaast, het is een nieuw publiek. Er zal een graduele verschuiving plaatsvinden maar dat betekent niet dat de Nederlandse literatuur ten dode is opgeschreven. Integendeel.’

Wat is jullie tip van de week?

‘Winterthur van Alexander Nieuwenhuis. Een ideeënroman die je confronteert met fundamentele vragen over klimaat, wetenschap en waar het met de mensheid naartoe moet. Een ideaal boek voor een leesclub.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Godert Walter in Groningen:

1. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Uitgeverij Passage

2. Marcel van Roosmalen: Totaal; Meulenhoff

3. Nina Polak: Buitenleven; Prometheus

4. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

5. Lloyd Llewellyn-Jones: De Perzen; Nieuw Amsterdam

6. Luigi Pirandello: Geluksvogels; Van Oorschot

7. Kester Freriks, Martijn Storms: Grensverkenningen; Athenaeum

8. Frans de Waal: Anders; Atlas Contact

9. Roxane van Iperen: Eigen welzijn eerst; Thomas Rap

10. Mathijs Deen: De Hollander; Alfabet