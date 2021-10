‘Mijn vader is een saucisse’ is een tragikomisch pleidooi voor meer empathie ★★★☆☆

De vader van Zoë (Johan Heldenbergh) in worstenpak. Beeld uit de film

In films lacht het lot de dromers vaak toe, de types die op een goede dag de schepen achter zich verbranden, hun hart volgen en alle obstakels overwinnen. Maar de realiteit is weerbarstiger, zo merkt de vader van Zoë. Als je een groot koophuis hebt in Gent, drie tieners en een echtgenote die voortdurend op zakenreis naar China is, dan staat niet iedereen te applaudisseren als je als kleurloze bankmedewerker na een ontploffende rekenmachine plots besluit om acteur te worden.

‘Niet meteen in een grote productie hoor. Ik ben ook niet vies van het lichtere genre’, probeert de vader van Zoë de zijnen nog gerust te stellen in de sympathieke jeugdfilm Mijn vader is een saucisse (een worst, voor de Nederlanders). Maar alleen de zwijgzame Zoë neemt de wederopstanding van haar standvastige vader serieus. Steeds meer trekken de twee samen op. Het meisje helpt haar vader bij het oefenen van teksten, begeleidt hem bij zijn waardeloze audities en brengt hem met de fiets naar zijn eerste klus, in zijn worstenpak – fantastisch beeld.

Tot die tijd observeert Zoë vooral, wat tot een overdaad aan voice-overs leidt, al zijn die vaak voorzien van sprankelende animaties. Via Zoë's blik weet regisseur Anouk Fortunier in haar speelfilmdebuut een fijne toon te treffen. Vaders plotselinge carrièreswitch wordt nooit helemaal belachelijk, maar realistisch is hij ook niet echt. Acteur Johan Heldenbergh, die de vader speelt die stiekem toch ook aan zichzelf begint te twijfelen terwijl hij wonderlijke zangklasjes bezoekt, neemt de worsteling van zijn personage prettig serieus. Hij krijgt mooi tegenspel van de jonge Savannah Vandendriessche, die hem als Zoë vooral lijkt te helpen om aan haar eigen leven te ontsnappen en een connectie te maken.

Mijn vader is een saucisse is geen rechttoe-rechtaan betoog voor het najagen van dromen. Wat Fortunier vooral mooi neerzet is een gezin dat door de dagelijkse beslommeringen elkaar uit het oog is verloren. De tragikomedie is vooral een pleidooi voor contact maken en luisteren. Je verwonderen over degene die je normaal gezien voor lief neemt, en hun verlangens in ieder geval eventjes serieus te nemen – hoe idioot ze misschien ook zijn.