‘Mijn stijl gaat vaak voorbij de esthetiek en kijkt naar plekken die betekenis geven en een verhaal vertellen’

Saskia van Stein Beeld Jordi Huisman

Wie? Saskia van Stein (52). Wat doet zij? Ze is artistiek en zakelijk directeur van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en hoofd van de master Critical Inquiry Lab aan de Design Academy Eindhoven. Waar? De Ferro Dome in Rotterdam.

Waarom deze plek?

‘De Ferro is een ruïne aan de rand van de stad. Het gebouw is al sinds begin 2000 niet meer in gebruik. Ooit werd hier aardgas bewaard, wat ook te zien is aan het ontwerp. Zo zijn de noppen aan de buitenkant geen ornamenten, maar bedoeld om de krachten van het gas op de gevel op te vangen. Op deze manier communiceert het gebouw zijn functie. Al die glazen dozen langs de snelweg doen dit naar mijn mening niet. Daarbij staat de Ferro symbool voor een soort einde van een tijdperk: fossiele brandstoffen worden langzaam vervangen door waterstof, wind- en zonne-energie. Deze plek straalt voor mij aan de ene kant dus het verleden uit, waarin de gestolde beslissingen van onze voorouders zijn vastgelegd, maar aan de andere kant de toekomst, doordat het tot de verbeelding spreekt over wat komen gaat. Er is hier ruimte voor experiment en onverwachte ontmoetingen en het kan nog van alles worden.’

Heb je een pronkstuk in je eigen interieur?

‘Ik ben met veel ontwerpers en kunstenaars in de weer, maar koop zelden werk. Wel heb ik van beeldendkunstenaarsduo V&B een takje aan de muur hangen. Ik heb het ten tijde van covid gekocht op een online veiling, die werd georganiseerd om kunstenaars te steunen. Deze tak ontroert mij ontzettend, omdat-ie ons met zijn onnatuurlijke en giftige kleuren een waarschuwing geeft: het gaat mis met de natuur. Daarbij balanceert het werk op één klein spijkertje, wat ik ook weer metaforisch vind voor het verstoorde evenwicht tussen de mens en de planeet waarop we ons bevinden. Mijn interieur is verder heel leeg, iets wat mensen meestal niet zo snel bij mij verwachten. Omdat ik zo veel op pad ben en vol zit in m’n hoofd, houd ik van kalmte om me heen. De kleuren van mijn interieur zijn dan ook heel Japans: lichtblauw, grijs, veel wit.’

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

‘Wat betreft architectuur vind ik het lastig om één stijl te kiezen, omdat ik eigenlijk architectuur analyseer. Zelf houd ik van ruimtes die inspireren en waarin mensen zich vrij voelen om te denken of dingen te doen. Dat kan heel breed zijn en hoeft niet te betekenen dat een ruimte leeg moet staan. Denk bijvoorbeeld aan het Soane Museum in Londen, waar de kunstverzameling van de Britse architect John Soane staat uitgestald. De context van die plek doet dagdromen – door tijden en stijlen heen. Mijn stijl gaat dus vaak voorbij de esthetiek en kijkt naar plekken die betekenis geven en een verhaal vertellen. Daarnaast houd ik van plekken met een rafelrandje, plekken die nog in ontwikkeling zijn.

Saskia van Stein Beeld Jordi Huisman

‘Ook mijn kledingstijl is niet eenduidig. Het is een soort classy mix van oud en nieuw, stoer en vrouwelijk, strak en los. Daarbij draag ik vaak accessoires, zoals strikjes, kettingen en m’n bril. Door kleine nuances en doordachte accenten aan te brengen, probeer ik mijzelf net wat te onderscheiden.’

Kimono:

De eerste heb ik ooit gevonden op een rommelmarkt, nu is het een van mijn handelsmerken. Ik voel me er comfortabel in, omdat het silhouet sterk is, maar de nadruk niet op de curves van het lichaam ligt, zoals dit in de westerse modecultuur vaak wel het geval is. Daarbij vind ik de kimono een mooie balans tussen formeel en informeel: je bent wel gekleed, maar het is geen jasje of colbert. Inmiddels heb ik een hele verzameling, van antieke stukken tot een jeans-kimono.

Saskia van Stein Beeld Jordi Huisman

Broek:

Deze harembroek is van een Japanse ontwerper, Comme des Garçons, en is, net als de kimono, een goede combinatie van netjes en stoer. Het is een designstuk, maar ik had ’m net zo goed ergens op een markt kunnen vinden.

Tasje:

Dit tasje draag ik graag. Met zijn plastic materiaal en panterprint is het eigenlijk een heel kitscherig ding, maar in combinatie met een mooi gemaakte kimono zorgt het voor wat humor en zelfrelativering. Ik houd van dat tussengebied.

Kleur:

Zo’n 80 procent van mijn kleding is zwart. Ik ben zeker niet bang voor kleur, maar zwart is toch een beetje een uniform in de designwereld en geeft een soort strengheid waarvan ik houd. Maar áls ik kleur draag, ga ik wel all-out. Bijna al m’n kimono’s hebben knalkleuren.

Ring:

In Maastricht wordt eens per jaar de Fashionclash georganiseerd, een evenement waar modeontwerpers, of eigenlijk modekunstenaars, de kans krijgen hun werk te laten zien. Ik was daar eens moderator, en ik ruil daarvoor mocht ik een item uitkiezen. Ik koos deze ring, die ik met zijn ‘stierenhoorns’ stoer en vrouwelijk tegelijkertijd vind. Daarbij vind ik de verschillende materialen mooi met elkaar. Het is eigenlijk een klein expressief kunstwerkje aan m’n hand.

Saskia van Stein Beeld Jordi Huisman