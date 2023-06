‘Mijn moeder zou het oorlog noemen’ laat journalist Anna Politkovskaja in al haar koppigheid zien ★★★★☆

De Russische journalist Anna Politkovskaja werd vermoord in 2006. Beeld ANP / Panos Pictures

Op zaterdag 7 oktober 2006 was Vera Politkovskaja (1980) drie maanden zwanger. Haar moeder zou die dag met haar meegaan om inkopen te doen voor haar eerste kleinkind, maar ze voelde zich te zwak: haar gezondheid was fors achteruitgegaan nadat ze in september 2004 een vergiftigingspoging had overleefd. In een winkel voor badkamerspullen belde Vera haar moeder om advies, maar die nam geheel tegen haar gewoonte in niet op. Luttele minuten later hoorde ze van haar broer waarom: ‘Ze hebben onze moeder vermoord.’

Anna Politkovskaja (1958-2006) werd doodgeschoten in de lift van haar flat in Moskou. Het aantal vermoorde journalisten in Rusland liep destijds al in de drie cijfers. Politkovskaja’s familieleden hadden zich in de jaren daarvoor vastgeklampt aan de gedachte dat zij te beroemd was om op klaarlichte dag te worden vermoord. Anna Politkovskaja was Ruslands internationaal bekendste journalist. Al in Poetins beginjaren doorgrondde ze de aard van diens regime in al zijn facetten. Haar reportages over zijn vuile oorlog in Tsjetsjenië bereikten lezers over de hele wereld.

Niet toevallig was haar dood in het buitenland groter nieuws dan in Rusland zelf. In de jaren die eraan voorafgingen, was ze daar in een journalistiek isolement geraakt. ‘De malle van Moskou’, noemden ze haar, vanwege haar gebrek aan een pragmatische houding jegens het regime. Van de weken na de moord herinnert haar dochter Vera zich vooral de hypocrisie. Bekende Russen die haar moeder hadden gemeden als de pest, bedolven haar ineens met lof en verklaarden goed met haar bevriend te zijn geweest. Dat is alweer bijna zeventien jaar geleden, tegenwoordig is het publiekelijk eren van Anna Politkovskaja in Rusland strafbaar.

Over de auteur

Olaf Tempelman is redacteur van de Volkskrant. Van 2000 tot 2008 was hij correspondent in Oost-Europa. Hij schreef de boeken Roemeense Lente en Omweg naar Istanbul: De kusten van de Zwarte Zee.

‘Mijn moeder is altijd een lastige vrouw geweest’, luidt de uitstekend gekozen openingsregel van Mijn moeder zou het oorlog noemen – Waarom in Rusland bijna niemand meer zijn mond durft open te doen. Het origineel verscheen in Italië, waar de auteur sinds een jaar woont. In korte hoofdstukjes gelardeerd met familiefoto’s verweeft Vera Politkovskaja haar eigen levensverhaal en de recente Russische geschiedenis met een liefdevol doch geenszins onkritisch portret van haar moeder. Dat doet ze in een opmerkelijk lichte stijl.

Vera en Anna Politkovskaya in 2005 Beeld rv

Vera Politkovskaja erfde van haar moeder een sterk zenuwstelsel, maar staat pragmatischer in het leven en hecht aan zelfbescherming. Haar moeder werd vermoord, zij leefde nog, ze was zwanger, ze had geen man, ze moest door. In de vijftien jaar na de moord leidde ze in Moskou het leven van een alleenstaande ouder. Met werk als redacteur voor een privaat Russisch tv-kanaal knoopte ze de eindjes aan elkaar.

Toen Poetin op 24 februari 2022 zijn ‘speciale militaire operatie’ begon, werd het bedrijven van elke vorm van normale journalistiek onmogelijk. Dat ze besloot Rusland te ontvluchten, had te maken maar met haar toen 15-jarige dochter, geboren in 2007 en vernoemd naar haar vermoorde oma. Haar dochter draagt haar achternaam en heet dus ook Anna Politkovskaja. Voor de oorlog werd ze daar weleens mee gepest, maar de invasie van Oekraïne leidde tot een drastische verharding van het klimaat in de Russische openbare ruimte, ook op scholen. Toen haar dochter na 24 februari kritiek had op Poetin, kreeg ze doodsbedreigingen van klasgenoten: ‘Je gaat eindigen als je oma’. Omdat de schoolleiding niets deed, besloot Vera Politkovskaja dat de maat vol was. Ze laadde haar belangrijkste spullen in haar auto en reed met het haar dochter naar de grens.

Bij de bagage zaten oude fotoalbums. In Mijn moeder zou het oorlog noemen zien we voor het eerst beelden van Anna Politkovskaja van voor ze beroemd werd. Aan de hand van die foto’s vertelt Vera hoe het was om deze vrouw als moeder te hebben. Ze was een koppige moeder, een toegewijde moeder en een veeleisende moeder. In haar inspanningen in de keuken of in haar poëzieonderwijs aan haar kinderen ging ze op dezelfde manier tot het uiterste als later in haar onderzoeksjournalistiek.

Vera’s ouders hadden elkaar leren kennen als jonge studenten journalistiek. Beiden waren sterke persoonlijkheden en konden met grote intensiteit ruziemaken. Latere collega’s herinneren zich van Anna Politkovskaja ook flink wat ruzies. Deze kritische journalist kon heel ongemakkelijke dingen zomaar ter sprake brengen, met alle gevolgen van dien. Als iets tegen haar rechtvaardigheidsgevoel inging, was ze onvermurwbaar.

Terwijl ze in het Moskouse journalistieke milieu steeds meer in de marge belandde, was ze in de laatste jaren van haar leven vrijwel dag en nacht in touw voor de slachtoffers van de oorlog in Tsjetsjenië. Ze ontving honderden brieven van familieleden van Russische soldaten die erheen waren gestuurd en niet meer waren teruggekomen: ‘Weet u iets over hen?’ Het Kremlin deed steeds meer moeite om kritische journalisten de weg naar Tsjetsjenië te versperren, maar rekende buiten de vastberadenheid en volharding van Anna Politkovskaja. Haar dochter citeert Bertolt Brecht: ‘Wee het land dat helden nodig heeft.’

Noem het de tragiek van het Rusland van de 21ste eeuw dat het meer helden voortbracht dan alle EU-landen samen. ‘Het probleem met helden’, schrijft Vera Politkovskaja, ‘is dat ze bijna allemaal op dezelfde manier aan hun einde komen: heel slecht.’ Vera Politkovskaja schreef Mijn moeder zou het oorlog noemen ‘ter herinnering aan de les die mijn moeder ons heeft nagelaten: wees moedig en noem de dingen altijd bij hun naam, dictators inbegrepen’. Haar moeder krijgt ze er niet mee terug. Trots op hun moeders moed, schrijft ze, is bij haar en haar broer altijd vermengd met spijt dat juist hun moeder degene moest zijn die onverschrokken was.

Vera Politkovskaja: Mijn moeder zou het oorlog noemen – Waarom in Rusland bijna niemand meer zijn mond durft open te doen. Uit het Italiaans vertaald door Jan Robert Braat. Balans; 218 pagina’s; € 21,99.