‘Mijn lieve gunsteling’ op toneel, daar is geen ontsnappen aan ★★★★

Hans Kesting en Eefje Paddenburg spelen de hoofdrollen in 'Mijn lieve gunsteling' van ITA. Beeld Jan Versweyveld

‘Let op, deze voorstelling gaat over een volwassen persoon die zich seksueel aangetrokken voelt tot een minderjarige en bevat seksueel geweld. In de voorstelling wordt gebruikgemaakt van sterke lichteffecten waaronder een stroboscoop en in het decor wordt gebruikgemaakt van een grote hoeveelheid stro.’

Deze waarschuwing is te lezen op de website van ITA. Iedereen die een kaartje wil kopen voor de nieuwe voorstelling van het vaste ITA-ensemble is gewaarschuwd. Veel triggers! Niet alleen mensen met bepaalde trauma’s, gevoeligheden, epilepsie, een andere lichtflitsgevoeligheid of allergieën moeten goed oppassen. Ook de rest is gewaarschuwd. Mijn lieve gunsteling is geen flauwe kost.

Regisseur Ivo van Hove las de tweede roman van Marieke Lucas Rijneveld en was meteen gefascineerd door het opmerkelijke verhaal. Een oudere veearts vertelt hoe hij een ongezonde obsessie opvat voor een 14-jarig boerenmeisje. Die obsessie brengt uiteindelijk een nachtmerrie voort. Kadavers, trauma’s, bloed, incest, een afgesneden otterpiemel, Hitler, een verkrachting en de afschuwelijke gebeurtenissen op 9/11 zijn slechts een aantal ingrediënten daarvan, alles door Rijneveld zeer plastisch en met een voorliefde voor zwart-romantische beeldspraak opgeschreven. Van Hove vertaalde dit verhaal naar een net zo plastische en duistere theatervoorstelling, waarin regen, pis en bloed over het toneel klateren.

En ja, op dat toneel zien en ruiken we inderdaad ook een grote hoeveelheid stro. Vormgever Jan Versweyveld creëerde een boerenerf. Tussen het stro, een kruiwagen en wat voederbakken staan pontificaal twee levensechte koeien op het toneel. Het zijn twee stille (ze maken de volle tweeënhalf uur geen geluid) getuigen van het drama dat zich om hen heen voltrekt. Veearts Kurt kwam aanvankelijk voor hen, maar zodra hij het meisje voor het eerst over het erf ziet dartelen, keurt hij hen nauwelijks nog een blik waardig.

Dat aardse zie je ook terug in het krachtige spel van de twee hoofdrolspelers: Hans Kesting en de pas afgestudeerde Eefje Paddenburg. Kesting laat een onbehouwen, bonkige veearts zien, die dankzij de ontmoetingen met het meisje opeens een tedere kant van zichzelf ontdekt. Leuk en een beetje eng zijn de momenten waarop hij zich overgeeft aan haar tienerfascinaties en vol overtuiging Whitney Houston of Nirvana staat mee te zingen, kietelspelletjes speelt of zichzelf tot zijn eigen vermaak terugvindt als ‘oude vent op een tienerfeestje’. Tegelijk wordt hij geplaagd door een duivel in de vorm van zijn misbruikende moeder, dat zijn gedrag enigszins verklaard, maar niet vergoelijkt.

De pas afgestudeerde Eefje Paddenburg is de ster van 'Mijn lieve gunsteling'. Beeld Jan Versweyveld

Eefje Paddenburg is evenwel de ster van Mijn lieve gunsteling. Zij speelt het naamloos blijvende meisje logischerwijs dartel en jeugdig. Ze maakt praatjes met de veearts en vertrouwt hem al snel haar grootste trauma’s en geheimen toe. Niet gek, met verder alleen een zwijgende, godvrezende vader in de buurt. Maar, en ook dat blijkt duidelijk uit het spel van Paddenburg, nooit verleidt ze hem. Ze is simpelweg niet verliefd op hem. Ze vindt in hem wel een warme aanwezigheid, een lotgenoot ook, en de geborgenheid die ze zo mist. Ze is bovendien, zoals elke tiener, erg geïntrigeerd door seks. Maar in zijn liefde staat de veearts helemaal alleen, en dat kan hij niet verkroppen.

Daaromheen zien we nog een aantal bijrollen, waaronder vooral Katelijne Damen opvalt als de horrormoeder van de veearts. Van Hove lijkt een aantal elementen in het verhaal bewust tot groteske proporties uitvergroot te hebben, zoals Rijneveld doet met de taal in haar boek. Emmers drek vallen uit de nok en besmeuren de acteurs. Het meisje praat in haar fantasie met Freud en Hitler. Die krijgen we echt te zien (gespeeld door Bart Slegers met pruiken en brillen). Wansmaak en weerzin zijn hier nooit ver weg. Een boek kan je nog even wegleggen, een voorstelling niet.

Gelukkig wint uiteindelijk de fantasie het van de gore werkelijkheid. In twee liedjes die Paddenburg als het meisje zingt (met liedteksten van Rijneveld) verandert ze van de getroebleerde veel te jonge ziel in een krachtige kunstenaar met een ondoordringbare runderhuid. Een droom van het meisje is om beroemd te worden. In het laatste nummer dat ze zingt en waarmee de voorstelling eindigt, lijkt dat te zijn gebeurd. Haar kracht, en de gigantische ontlading die dat nummer geeft, laten zien dat kunst zelfs de meest uitzichtloze, hopeloze situatie kan doen veranderen in het tegendeel.

Verboden liefde ‘Misbruik is zo’n lelijk woord. Mijn boek gaat over verboden liefde.’ Dat zegt schrijver Marieke Lucas Rijneveld (1991) zelf over Mijn lieve gunsteling, zijn tweede roman, die verscheen in 2020. Het boek werd goed ontvangen en werd door de boekenredactie van deze krant verkozen tot beste Nederlandstalige roman van 2020. Datzelfde jaar won Rijneveld met zijn debuutroman De avond is ongemak, waarin veearts Kurt een bijrol in speelt, de International Booker Prize 2020. Momenteel schrijft Rijneveld aan een derde roman.

Mijn lieve gunsteling Theater ★★★★☆ Door ITA-ensemble, regie Ivo van Hove, met Hans Kesting, Eefje Paddenburg, Katelijne Damen, Bart Slegers en Achraf Koutet 15/1, ITA, Amsterdam, tournee t/m 3/6.

