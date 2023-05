‘Mijn gezin is lief en aardig, dat vind ik gewoon fijn’

Pepijn Kloosterman: ‘Ik zou honderd procent een zeilvis willen zijn.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon in Haren met mijn mama (40), mijn papa (47) en ik heb twee broertjes. Hugo (8) en Boris (5), Boris heeft een handicap. We hebben een goudvis, Goudje, en een hond, Freek. Het is gezellig in huis en we doen leuke dingen. We gingen vaak op verre vakanties, maar nu met Boris kan dat wat minder. Maar dat maakt niet uit, want het is altijd leuk.’

Welk dier zou je wel een dagje willen zijn?

‘Honderd procent een vis. Ik hou heel erg van vissen. Ik zou een zeilvis willen zijn, want die kan heel snel zwemmen. Hij heeft een hele scherpe stengel als neus, daarmee verjaagt hij andere vissen. Omdat hij zo snel is, kan hij lekker wegzwemmen als hij een dier tegenkomt dat te groot is voor hem.’

Welke droom kan je je nog herinneren?

‘Ik was in de speelgoedwinkel en ik mocht alles kopen. Ik heb bijna de hele winkel leeggekocht, behalve de meisjesdingen. Wel alle games en lego en zo. Ik werd net wakker toen ik het allemaal meenam, toen was ik heel erg teleurgesteld.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Mijn gezin. Ze zijn lief en aardig, dat vind ik gewoon fijn. We kunnen allemaal met elkaar opschieten en we doen altijd leuke dingen. Soms gaan we bijvoorbeeld op een uitje, zoals naar de Efteling laatst. Toen kon Boris ook mee.’

Wat vind je het leukste aan jezelf?

‘Dat is heel moeilijk te zeggen over jezelf, maar ik vind het wel leuk van mezelf dat ik voor veel mensen aardig ben. Ik probeer anderen altijd te helpen, behalve als ze het zelf wel kunnen. Ik heb bijvoorbeeld iemand geholpen met keepen en iemand anders met rekenen. Dingen die ik wat meer kan en zij wat minder, kan ik dan uitleggen. Bij dingen die ik minder goed kan, helpen anderen mij dan weer, zoals met Engels.’

Wat zou je nog een keer willen meemaken?

‘Ik zou heel graag nog een keer naar Afrika willen gaan om over de savannes te gaan. Ik zou dan met mijn hele gezin gaan, ook met Freek. Alleen dan moet hij wel in het vliegtuig. Dat kan wel, dan zeggen we gewoon dat het een schoothond is.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik denk dat ik misschien een vriendin heb, dat ik veel met vrienden ga chillen en dat ik van de middelbare school af ben. Misschien ga ik dan al op mezelf wonen. Dat lijkt me aan de ene kant wel leuk, want je kunt gewoon altijd met je vrienden afspreken en zo. Maar aan de andere kant is het minder leuk, want dan moet je telkens alles zelf doen.’