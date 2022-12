‘Mijn film gaat over angst voor de ander, voor wat er in het bos rondwaart’

‘R.M.N.’ van Cristian Mungiu.

Er zitten beren in R.M.N., de nieuwe film van Cristian Mungiu (54), kopstuk van de gouden generatie Roemeense filmers van na de val van het communisme. Er is een echte beer, er zijn beren die misschien echt zijn en als beer verklede mannen.

‘Kunt u iets vertellen over de symboliek van de beren?’, vraagt een Italiaanse journalist tijdens de drukbezochte persconferentie in Cannes, afgelopen mei. Daarna wil de man weer gaan zitten tegenover de flegmatieke cineast, als die hem kalmpjes terugfluit. ‘Nee, nee, blijft u nog even staan. Ik wil ú iets vragen. Kunt u iets vertellen over die beren en hun symboliek?’

De Italiaan, zichtbaar verrast dat híj nu moet gaan duiden, in het zicht van de vele camera’s, stamelt dat hij daar de ‘hele nacht’ over heeft nagedacht, na het zien van de film. ‘Ik weet het niet. Zijn de beren de immigranten, de vreemdelingen?’

Misschien, antwoordt Mungiu. ‘Ik weet het óók niet. Dat is geen grap. Mijn film gaat ook over wat er in jou opkomt, nadat je die nacht hebt geslapen. En soms kun je niet in woorden vangen waar een film over gaat. Omdat die woorden het gevoel reduceren. Daarom bestaat er cinema. Als ik het kon vertellen, of opschrijven, zou ik het niet filmen.’

Met een lachje: ‘Het is ook nog wat vroeg nu, één dag na de allereerste vertoningen. Ik wacht nog even op de critici, die staan me altijd bij in het verklaren van mijn films. Daarna zal ik specifieker zijn.’

Escalatie

Een dag of wat later, op een balkon van het festivalpaleis in het centrum van Cannes, gaat de regisseur al dieper in op zijn vijfde speelfilm. Mungiu, in 2007 de eerste Roemeense Gouden Palm-winnaar met zijn abortusfilm 4 maanden, 3 weken en 2 dagen, situeerde R.M.N. in een bergdorp in Transsylvanië. Daar raken de bewoners, een weinig harmonieuze mix van etnische Hongaren, Duitsers en Roemenen, van wie er veel in Duitsland werken, in rep en roer als de plaatselijke broodfabriek arbeidsmigranten inhuurt uit Sri Lanka. De xenofobie die eerder vooral gereserveerd was voor de Roma-gemeenschap richt zich nu op de nieuwkomers. Slechts een klein deel van de dorpelingen ziet de mannen uit Sri Lanka niet als bedreiging. Zoals Csilla, de jeugdliefde van de driftige Matthias, die in het buitenland werkt en terugkeert naar het dorp als zijn achtergebleven zoontje plots stopt met praten. Ook arriveert er een Fransman, om de berenpopulatie in kaart te brengen.

En ja, Mungiu is zich ervan bewust dat de meeste mensen bij Transsylvanië vooral aan vampiers denken, maar die zitten niet in R.M.N (de Roemeense afkorting voor een hersenscan). ‘Mijn film is gebaseerd op een echte geschiedenis in een dorp in Transsylvanië, waar de situatie escaleerde. Er was te weinig personeel, ook omdat veel dorpelingen in andere landen werkten. Roma inhuren kon niet. Of laat ik het zo zeggen: dat zou tot een nóg groter conflict hebben geleid. Daarom werd besloten arbeidsmigranten te laten komen, en dat liep erg hoog op. Uiteindelijk Niemand uit de buurt wilde meer brood van de eigen fabriek kopen. En de arbeidsmigranten, die gewoon legaal aanwezig waren, moesten in andere dorpen worden ondergebracht voor de veiligheid.

‘Discriminerende mensen kun je overal vinden, maar wat me bovenal interesseerde is dat dit gebeurde in Transsylvanië, een gebied dat allerlei volksverhuizingen heeft meegemaakt, soms tot het ene land behoorde, dan weer tot het andere. En een plek waar de inwoners zelf weten hoe het is om een minderheid te zijn. Waarom gedragen we ons zo tegenover de ander? Waarom zien we die als vijand? Waarom vinden we dat wij zelf wel in het buitenland mogen werken, maar die andere mensen niet? Ik hoop – en denk – dat de film kan staan voor sentimenten die in heel Europa leven.’

Buurtbijeenkomst

Het meesterstuk in R.M.N. is een scène van een kwartier, vanuit één standpunt en onafgebroken gefilmd, waarin de bewoners in het cultureel centrum van het dorp hun beklag doen bij de burgemeester over de migranten. Het is een rumoerige buurtbijeenkomst die zich zo naar Nederland laat verplaatsen, als er weer eens gedoe is over de opvang van vluchtelingen.

Wat makkelijk een kakofonie had kunnen worden, maakt Mungiu tot een bewegend en detailrijk schilderij vol openlijke en verbloemde vreemdelingenhaat. De menigte is uiterst exact geregisseerd, maar toch is de hand van de regisseur niet voelbaar. ‘De echte bijeenkomst kun je ergens op internet terugvinden. We hebben alles tot op de seconde uitgedacht en gerepeteerd. Dat is niet makkelijk, als je met tweehonderd figuranten werkt, en daartussenin de acteurs, die soms echt moesten schreeuwen om erbovenuit te komen. De eerste dag was een ramp. Om ervoor te zorgen dat de figuranten hun aandacht niet verloren, heb ik er toen een tweede camera bijgezet. Die registreerde niks, maar het hielp de mensen die achteraan stonden: zij dachten dat ze ook vol in beeld kwamen.’

Oergevoelens

Hij mengt allerlei culturele uitingen door zijn film: van optochten met als beer verklede mannen tot de ‘traditie’ om met elkaar op de vuist te gaan na de lokale Hongaars-Roemeense ijshockeywedstrijd, of de oudjaarsknokpartij tussen de mensen van bovenop de berg en de lager wonenden. ‘Alles zit erin met een reden. Je ziet op een gegeven moment wat ruiters voorbijkomen – voor jou waren dat misschien gewoon ruiters. Maar in dit gebied kwamen de veroveraars altijd te paard, duizenden jaren lang. Je hoorde de hoeven en je vluchtte meteen de bossen in. En daarna probeerde je de indringers te doden, want anders zouden ze de mannen uit het dorp doden en de vrouwen meenemen. De wereld van nu lijkt heel beschaafd, maar sommige van die principes zijn nog steeds van kracht. Het zit diep in de mens.

Cristian Mungiu Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

‘Dat ijshockey ook – het gaat niet om hockey, het biedt een mogelijkheid om onze hang naar geweld te camoufleren als iets sociaal geaccepteerds. Sport gaat over de stam waartoe je behoort. Mensen zijn heel tribale dieren, en sport zorgt ervoor dat je bij je eigen stam blijft. De grootste rivaliteit tussen de Hongaren en de Roemenen is gevat in ijshockey. Zij zijn veel beter dan wij, want in het deel van Roemenië waar het echt koud wordt wonen juist veel Hongaren. Het nationale team van Roemenië bestaat dus ook uit spelers van Hongaarse origine. Niet zo lang geleden zongen ze bij een internationale wedstrijd hun regionale lied in plaats van het Roemeense volkslied, wat een rel veroorzaakte.’

Terug naar de beren. Die figureren vooral in het raadselachtige slotstuk van R.M.N., waarin de rationele wereld die Mungiu optrekt plots over lijkt te gaan in een andere, mogelijk surreële werkelijkheid. ‘Dat hóéft niet zo te zijn’, zegt de regisseur beslist. ‘Voor alles wat je ziet in mijn film bestaat een rationele verklaring. Die beren gaan niet ineens vliegen, toch? Maar die beren roepen veel vragen op ja, dat merk ik. Ik probeer er iets mee te zeggen over het animale in de mens. Ze representeren onze poging het dier in onszelf te temmen. Onze instinctieve kant, die miljoenen jaren eerder ontwikkeld is dan andere delen van ons brein.

Incoherent

‘Wat je kunt zeggen over de films die ik maak, of misschien wel over de Roemeense stroming waartoe ik word gerekend, is dat ons realisme berust op het feit dat mensen nooit echt coherent zijn, of coherent handelen. We weten niet altijd waarom we doen wat we doen. Dat is de realiteit.

‘Uiteindelijk wilde ik een film maken over angst. Over de angst voor de ander, voor wat er in het bos rondwaart. Angst die de mens altijd heeft gehad. Je kunt zulke angsten beredeneren, maar angst voelen of ervaren is niet iets rationeels. Je weet niet altijd precies waarom je bang bent. Al verschaft de wereld van nu voldoende verklaringen: iedere keer als je de televisie aandoet, hoor je dat de planeet opwarmt, dat er plastic drijft in de oceaan, dat er plastic zit in de vissen, zelfs in ons. En dat we allemaal – nog binnen de tijdspanne van de levens van onze kinderen – zullen vechten om de natuurlijke bronnen van de aarde. Mensen interpreteren mijn film wellicht als weer zo’n sombere blik op Roemenië. Maar het gaat niet om Roemenië, of enkel Roemenië. R.M.N. is een uitnodiging om ook eens goed naar je eigen land te kijken. Een radiogram van de mens.’